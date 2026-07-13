Reza Zarrab’ın cezası yarın açıklanacak

New York- Manhattan Federal Mahkemesi, ABD’de ‘yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama’ suçundan 9 yıl önce 2017 yılında tutuklanan Türk-İran asıllı Reza Zarrab hakkındaki kararını yarın (14 Temmuz) verecek.

https://www.courtlistener.com/docket/4356296/united-states-v-zarrab/?entry_gte=78&page=4

Suçunu kabul edip itirafçı olan, bir dönem iktidarın gözde iş insanı Zarrab, 2018 yılından beri, şartlı olarak 5 Milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı, mahkeme bazı sınırlamalar getirmişti.

Buna göre, ‘soruşturma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin Zarrab'ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabiliyor. Sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapıyor. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabiliyor. Zarrab, sadece Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebiliyor.’

New York Güney Bölgesi Yargıcı Richard Berman, Zarrab'ın hüküm duruşmasını, Manhattan'daki Federal Mahkemede, 14 Temmuz tarihi olarak planlandı.

ABD'deki ceza davalarında, iş birliği yapan tanıkların hüküm giyme süreci yaygın olarak , tanıklık yapabilecekleri, davalar sonuçlandıktan sonra gerçekleşmesi uygulanıyor.

Zarrab’la ilgili hüküm duruşması, Halkbank davasının son aşamasını oluşturuyor.

Yargıç Berman, Halkbank’a 2019’da açılan davanın 17 Haziran’da düşürülmesine karar vermişti.

Öte yandan, Reza Sarraf davasında davanın başlangıç tarihi 2015 Aralık yılından buyana gizlilik kararı olan 50’den fazla dosya bulunuyor.

Belgelerde neler var? bugüne kadar neden açıklanmadı? Bilinmiyor.

Gizli dosyalardaki Reza Sarraf’ın itirafları, tanık ifadeleri , yeni bir iddianame getirir mi? Bilinmiyor.

Son kararı yarın Yargıç Berman verecek.