Rihanna’nın malikanesine kurşun yağdırmıştı: Sanığa cinayete teşebbüs suçlaması

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın evine ateş açmakla suçlanan 36 yaşındaki kadın hakkında dava açıldı.

Los Angeles Bölge Savcılığı, sanığın cinayete teşebbüs ve yarı otomatik silahla saldırı dahil çeşitli suçlamalarla yargılanacağını açıkladı.

Savcılığın bildirdiğine göre Florida’dan gelen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Davada bir sonraki duruşmanın ekim ayı sonunda yapılması bekleniyor.

Savcılık, olayın ardından mart ayında sanık hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Son olarak büyük jüri de dosyadaki delilleri değerlendirerek dava açılması yönünde karar verdi.

Mahkeme ayrıca bu hafta sanığın cezai sorumluluğunu değerlendirdi ve yargılanmasına engel bir durum bulunmadığına hükmetti.

RIHANNA VE AİLESİ EVDEYDİ

Soruşturma dosyasına göre saldırı sırasında Rihanna evde bulunuyordu. Şarkıcının partneri A$AP Rocky ile üç çocuklarının da olay sırasında evde olduğu belirtildi.

Savcılık, sanığın araçla evin önüne geldiğini ve hem eve hem de arazide bulunan bir karavana doğru birkaç el ateş ettiğini bildirdi.

Saldırıda kimse yaralanmadı.

Şüpheli, saldırının ardından kısa süre içinde gözaltına alındı.

Savcılık, sanığın hakkındaki tüm suçlamalardan mahkum olması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının olası nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD basınında yer alan haberlere göre sanığın saldırıdan önce sosyal medya hesaplarında Rihanna hakkında öfkeli paylaşımlar yaptığı ileri sürüldü.

Barbados doğumlu Rihanna, 2005’te yayımladığı “Pon de Replay” şarkısıyla müzik dünyasında çıkış yaptı. Sanatçı daha sonra “Umbrella”, “Work” ve “Diamonds” gibi şarkılarla dünya çapında büyük başarı elde etti.

Müzik kariyerinin yanı sıra kozmetik ve iç giyim markalarıyla da tanınan Rihanna’nın, rapçi A$AP Rocky ile üç çocuğu bulunuyor.