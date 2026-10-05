Riyad’da kritik toplantı, Mekke İttifakı harekete geçti: Kolektif caydırıcılık devreye giriyor

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın taraf olduğu Mekke Paktı kapsamında Riyad’da acil toplantı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a geldi.

Bakan Fidan, Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, başkent Riyad’da düzenlenen Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, taraf ülkelerin Husilerin saldırıları karşısında ortak hareket etme konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Bin Selman, toplantıda üç ülkenin Husilerin “Suudi Arabistan Krallığı ve kutsal bölgelere yönelik menfur saldırıları” karşısındaki dayanışma ve birliklerinin bir kez daha teyit edildiğini belirtti.

Suudi Bakan, saldırılara karşı ortak savunma mekanizmalarının devreye alınmasına yönelik kararların da toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı.

KOLEKTİF CAYDIRICILIK ÖNLEMLERİ DEVREYE ALINACAK

Prens Halid bin Selman, Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin saldırılara karşı ortak hareket edilmesi konusunda uzlaştığını açıkladı.

Bin Selman, komitenin “saldırılara ve bu saldırılardan sorumlu olan herkese karşı İttifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerinin devreye sokulması” konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi:

“Mekke Savunma İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyaset ve Savunma Komitesi’nin Acil Toplantısı, Krallığa ve kutsal mekanlara yönelik alçakça saldırılara karşı ülkelerimizin dayanışmasını ve birliğini bir kez daha teyit etti. Komite, bu saldırılara ve bunlardan sorumlu olan tüm kişilere yanıt olarak İttifak çerçevesinde toplu caydırıcılık önlemlerini devreye sokma kararı aldı.”

Kararın kapsamına ve hangi askeri ya da siyasi adımların atılacağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI NEDİR?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalandı.

Anlaşmanın temel ilkesi, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının diğer iki ülkeye de yapılmış sayılması. Taraflar bu kapsamda savunma işbirliğini derinleştirmeyi ve ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi taahhüt ediyor.

Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaladı. Resmi açıklamalarda anlaşmanın belirli bir ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olmadığı, bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kısacası, NATO’nun 5. maddesine benzer bir “birine saldırı, hepsine saldırı” mantığı taşıyan üçlü bir savunma mekanizması olarak değerlendirilebilir; ancak askeri müdahalenin kapsamı ve tarafların somut yükümlülüklerine ilişkin tüm ayrıntılar kamuoyuna açıklanmış değil.