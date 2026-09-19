Riyad Havalimanı yakınında yoğun siyah duman: Patlama sesleri duyuldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da cumartesi günü Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında yoğun siyah duman yükseldi.

Reuters’ın görüntülerinde, havalimanına giden otoyol ve terminal binalarının arkasından büyük bir siyah duman sütununun yükseldiği görüldü. Görgü tanıkları bölgede alevler de gördüklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunması, gece saatlerinde Riyad ile başkentin doğusundaki El Harc için telefonlara “potansiyel tehlike” uyarıları gönderdi.

Reuters muhabiri, Riyad’ın Olaya bölgesinde sabah saatlerinde “tehlikenin geçtiği” yönündeki bildirimden önce patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yetkililer sabah saatlerinde tehlikenin sona erdiğini bildirirken, havalimanı yakınında görülen yoğun dumanın bu uyarılarla doğrudan bağlantılı olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, Reuters’ın hem dumanın kaynağı hem de gece yayımlanan güvenlik uyarılarına ilişkin sorularına ilk aşamada yanıt vermedi.

Bu nedenle olayın bir saldırıdan, hava savunma faaliyetinden veya başka bir nedenden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bilgi bulunmuyor.

HUSİ SALDIRILARI TEMMUZDAN BU YANA ARTTI

Olay, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde yaşandı.

İran destekli Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası ilan etmelerinin ardından Suudi kentlerini, enerji altyapısını ve Kızıldeniz’deki gemileri hedef alan saldırılar düzenledi. Riyad yönetimi de son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde art arda güvenlik uyarıları yayımladı.

Husiler, Yemen’in kuzeyinin büyük bölümünü ve Kızıldeniz kıyılarındaki geniş alanları kontrol ediyor.

Husilerin saldırıları yalnızca Suudi Arabistan’ın güvenliğini değil küresel enerji sevkiyatını da etkiliyor.

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik son saldırılar, Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol ihracatında aksamalara yol açtı. Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin de savaş nedeniyle kısıtlı olması, Kızıldeniz güzergâhının önemini artırıyor.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN’A YENİ TEHDİT

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, cuma günü Sana’da “suç niteliğinde girişimlerin” engellendiğini öne sürerek Suudi Arabistan’ı suçladı ve karşılık verileceğini söyledi.

Husiler ayrıca Suudi Hava Kuvvetlerinin son günlerde Yemen’de yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini savunuyor. Bu iddiaların tamamı bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suudi Arabistan’a yönelik devam eden Husi saldırılarını kınadı.

Konsey, saldırıların sivil ve enerji altyapısını etkilediğine, kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin yaralandığına dikkat çekerken Yemen’deki askeri gerilimin tırmanmasına da tepki gösterdi.

Riyad Havalimanı yakınındaki dumanın nedenine ilişkin resmi açıklama beklenirken, olay Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı ve bölgesel enerji güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde meydana geldi.