Riyad’dan Tahran’a tepki
Sünni Suudi Arabistan ile Şii İran arasında bölgesel çekişme Yemen üzerinden sürerken taraflar arasında son dönemde diyalog hamleleri inişli çıkışlı seyirde.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, “Bölgede güven ve istikrarı sarsan İran rejiminin politikalarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz” dedi. Kral Selman, Şura Meclisi’ne yaptığı konuşmada, “İran komşu bir ülkedir, dolayısıyla politikalarını ve bölgede sergilediği olumsuz davranışları değiştirerek diyalog ile işbirliğine doğru yol almasını umuyoruz” ifadesini kullandı.
Tahran yönetiminin nükleer program çalışmalarında uluslararası toplumla işbirliğine yanaşmadığı görüşünü dile getirdi. Kral Selman, İran’ın Yemen’de hükümete karşı savaşan Husileri destekleyerek ülkedeki savaşı uzattığını, bunun insani krizin yanı sıra Suudi Arabistan’ın güvenliğini de tehdit ettiğini savundu. Ancak kimi yorumda, Kral’ın ifadelerinin geçen yıla göre Tahran’a karşı diyalog sürecini de hesaba katarak daha yumuşak bir tonda olduğu belirtildi.
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