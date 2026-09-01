Robot süpürgeyle eşini aldattığını ortaya çıkardı: 5 ay hapis cezası aldı

Olay, Tayvan'ın Taoyuan kentinde yaşandı. NextApple'ın aktardığına göre çift 2021 yılında evlendi. Adam, yaklaşık iki yıl sonra eşinin davranışlarından şüphelenmeye başladı.

Çift çoğunlukla adamın ailesiyle birlikte yaşıyor, bazı hafta sonlarını ise kendilerine ait başka bir evde geçiriyordu. Adam, Eylül 2023'te bu evde kendilerine ait olmadığını düşündüğü bazı eşyalar fark etti. Bunların arasında yabancı bir diş fırçası da vardı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜ

Şüphelerinin ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen adam, tanımadığı bir erkeğin eşini eve getirdiğini ve geceyi burada geçirdiğini gördü.

Ancak asıl gelişme 24 Aralık 2023'te yaşandı.

Adam, eşiyle iletişim kurmak amacıyla evdeki kameralı robot süpürgeyi uzaktan çalıştırdı. Canlı görüntüyü açtığında evde eşinin yanında tanımadığı bir erkeğin bulunduğunu fark etti.

Bunun üzerine robot süpürgenin aktardığı görüntüleri kaydetmeye başladı. Kayıtlarda eşi ile diğer erkeğin birlikte olduğu anlar yer aldı.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Adam daha sonra görüntüleri eşine ve diğer erkeğe karşı açtığı hukuk davasında delil olarak kullandı ve 2 milyon Yeni Tayvan doları (yaklaşık 3 milyon TL) tazminat talep etti.

Mahkeme, görüntülerin ikili arasındaki ilişkinin arkadaşlığın ötesine geçtiğini gösterdiğine hükmetti. Ancak talebin tamamını kabul etmeyerek adama istediği miktarın dörtte biri kadar tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu kez eşi, kendisini izinsiz görüntülediği gerekçesiyle adamdan şikâyetçi oldu.

MAHKEMENİN KARARI

Adam savunmasında kayıtları eşinin kendisini aldattığını kanıtlamak amacıyla aldığını söyledi.

Ancak Taoyuan Bölge Mahkemesi, görüntülerin hukuk davasında delil olarak işe yaramış olmasının eşini gizlice izleme ve kaydetme hakkı vermediğine hükmetti.

Mahkeme, olayın yaşandığı yerde kişinin makul bir mahremiyet beklentisinin bulunduğuna ve kadının çıplak görüntülerinin kaydedilmesine rıza göstermediğine dikkat çekti.

Adam, davanın sonucunda 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca hapis cezasının 150 bin Yeni Tayvan doları (yaklaşık 230 bin TL) para cezasına çevrilebilmesine hükmetti. Kararın temyize açık olduğu belirtildi.

Böylece robot süpürge aracılığıyla elde ettiği görüntüler sayesinde eşinin ilişkisini kanıtlayıp tazminat kazanan adam, aynı görüntüleri hukuka aykırı şekilde kaydettiği gerekçesiyle sanık konumuna düştü.