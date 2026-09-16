Romanya’da tarım krizi sokağa taştı: Çiftçiler hükümete karşı eylemde

Romanya’nın başkenti Bükreş’te çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin hükümet binası önünde düzenlediği protestoda tansiyon yükseldi.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen çiftçiler, hayvancılık sektöründeki sorunlar, canlı hayvan ihracatına getirilen kısıtlamalar, salgın hastalıklar nedeniyle hayvanların itlaf edilmesi ve tazminat ödemelerindeki gecikmeleri protesto etti.

Protestocular hükümete 16 maddelik talep listesi sundu. Listenin öne çıkan maddelerinden biri, koyun ihracatının yeniden kısıtlamasız biçimde açılması oldu.

Çiftçilerin tepkisinin merkezinde koyun ve keçi ihracatına getirilen kısıtlamalar yer aldı.

Avrupa Komisyonu, küçükbaş hayvan vebası ve koyun-keçi çiçeği vakalarının ardından Romanya’dan üçüncü ülkelere canlı koyun ve keçi ihracatına yönelik yasağı 31 Aralık 2026’ya kadar uzattı.

Hayvan yetiştiricileri, ihracat kanallarının kapanmasının ekonomik kayıpları artırdığını savunurken hastalık görülen bölgelerde itlaf edilen hayvanlar için tazminatların zamanında ödenmediğini de belirtiyor.

ÇİFTÇİLERDEN 16 MADDELİK TALEP

Bükreş’teki gösteriye yalnızca hayvan yetiştiricileri değil, farklı tarımsal üretim alanlarından çiftçiler de katıldı.

Çiftçiler; artan üretim maliyetleri, vergi ve harçlar, azalan destekler ile tarımsal işletmeler üzerindeki mali baskının hafifletilmesini talep ediyor. Göstericiler, mevcut koşulların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini savunuyor.

Romanyalı çiftçi ve tarım kooperatifleri ayrıca Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (CBAM) gübreler için kriz dönemlerinde geçici olarak askıya alınabilmesini talep etti. Üreticiler, enerji, yakıt ve gübre maliyetlerindeki artışın kâr marjlarını giderek daralttığını belirtti.

Victoria Meydanı’nda başlayan protesto ilerleyen saatlerde çatışmaya dönüştü.

Bazı göstericilerin polis barikatlarını aşmaya çalışması ve güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atmasının ardından jandarma göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocuların bazı yolları kapatması nedeniyle Bükreş’in merkezindeki trafik saatlerce aksadı.

Romanya kamu yayıncısının aktardığı son verilere göre olayların ardından 29 kişi gözaltına alındı. Aralarında sekiz güvenlik görevlisinin de bulunduğu 24 kişi tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

EYLEMLERİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Çiftçiler, taleplerine yanıt verilmemesi halinde Bükreş’te kalmaya ve protestolarını sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı.

Bazı göstericiler geceyi Victoria Meydanı çevresinde geçirirken güvenlik güçleri de bölgede önlem almaya devam etti.

Çiftçiler, hükümetten canlı hayvan ihracatının yeniden açılması, hastalıklarla mücadele politikasının değiştirilmesi ve üreticilere yönelik ekonomik desteklerin artırılması konusunda somut adım bekliyor.