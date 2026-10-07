Rubio gelmeden Atina karıştı: Büyükelçilik önünde protesto

Kent merkezindeki Propilea'da toplanan göstericiler, buradan ABD'nin Atina Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.
Polis, geniş güvenlik önlemleri aldığı Vasilissis Sofias Caddesi'nde barikat kurarak göstericilerin ABD Büyükelçiliğine ilerlemesine izin vermedi.
Polis barikatının önünde kalan göstericiler, caddeye kırmızı boya döktü.
Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin'e destek mesajları verdi.
Rubio'nun yarın başlayacak Atina ziyareti kapsamında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi ve Yunanistan-ABD Stratejik Diyaloğu'na katılması planlanıyor.