Rus birlikleri Odessa'yı vurdu!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus birlikleri Odessa'yı vurdu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Odessa’yı vurduğunu duyurdu.
Ukrayna-Rusya savaşının başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.
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