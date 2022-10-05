Rus Büyükelçiden Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya verilen destek, doğrudan çatışma riskini artırıyor

05 Ekim 2022 Çarşamba, 13:11

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin, Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürme kararının "çatışmaya katılan statüsünü belirlediğini" söyledi.

Antonov, "ABD'nin, Ukrayna'yı ağır silahlarla pompalamaya devam etme kararı, yalnızca Washington'un çatışmanın bir katılımcısı statüsünü güvence altına alır" dedi.

Antonov, ABD'nin bu hareketinin, "Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelik acil bir tehdit olarak algıladıklarını" söyledi.

Antonov, "ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya askeri yardım tedariki, yalnızca uzun süreli kan dökülmesine ve yeni kayıplara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda Rusya ile Batı ülkeleri arasında doğrudan bir askeri çatışma tehlikesini de artırıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'yi bu konuda uyardıklarını dile getiren Antonov, "Washington'u, en ciddi sonuçlara yol açabilecek kışkırtıcı eylemlerini durdurmaya çağırıyoruz" diye konuştu.