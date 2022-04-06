Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan araç yandı, sürücü öldü

06 Nisan 2022 Çarşamba, 10:22

Romanya polisinden yapılan açıklamada, Çarşamba günü erken saatlerde Bükreş'teki Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan bir aracın bir anda alevler içinde kaldığı ve yapılan müdahaleye rağmen sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etmeden önce kaydedilen bir video, kapının önündeki aracın kısa bir süre içinde alevler içinde kaldığını gösteriyor.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022

KASITLI MI KAZA MI?

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Rusya'nın Bükreş büyükelçiliği Associated Press ile yaptığı telefon görüşmesinde olayla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

RUS DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Romanya Salı günü yaptığı açıklamada, 10 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yaklaşık 624 bin 860 Ukraynalı Romanya'ya kaçtı.

Rus büyükelçilikleri son haftalarda, Avrupa'nın başka kentlerinde de Ukrayna işgalini protesto eden kişiler tarafından hedef alındı.