Rus diplomatın akreditasyonu iptal edildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatın Kasım 2024'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan sınır dışı edilmesinin ardından Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiklerini bildirdi.

Rus diplomatın akreditasyonu iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:58

Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmek amacıyla Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'in üst düzey İngiliz yetkiliyle görüşmeye çağrıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bu karar, Rusya'nın (2024) kasımda Moskova'daki İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmeye yönelik sebepsiz ve temelsiz kararına karşılık olarak alındı" ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin, diplomatının bu şekilde korkutulmasına göz yummayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle karşılıklı adımlar atıyoruz. Rusya tarafından atılacak herhangi bir adım tırmanma olarak değerlendirilecek ve buna uygun şekilde karşılık verilecek" denildi.

TASS haber ajansı, Kasım 2024'te İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanının "Rusya'ya girerken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği" gerekçesiyle akreditasyonunun iptal edildiğini duyurmuş ve casuslukla suçlandığını belirtmişti. Ajans, İngiliz diplomatın "Rusya'nın güvenliğini tehdit eden keşif ve yıkıcı çalışmalara" karıştığına dair kanıtlar bulunduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu olayın ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Rusya'nın iddiasının "temelsiz" olduğunu belirterek "Bu, Rusya'nın personelimize yönelik kötü niyetli ve temelsiz suçlamalarda bulunduğu ilk sefer değil. Zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #ingiltere #Rusya

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