Rus diplomattan BM'ye 'Minsk' tepkisi
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetiminin Donbass Bölgesi’ne saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, “Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor” dedi.
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı alması
üzerine gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında
konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres’in toplantıda yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Maalesef BM Genel
Sekreteri geçen gün ve bugün doğu Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili konumuna ve
BM Tüzüğü kapsamındaki yetkilerine uymayan birçok açıklama yaptı" dedi.
“GUTTERES, MİNSK ÖNLEM PAKETİ’NİN UYGULANMASI YÖNÜNDE HİÇBİR ZAMAN
SESİNİ YÜKSELTMEDİ”
Guterres’in Luhansk ve Donetsk arasındaki sorunun çözümü
için imzalanan Minsk Önlem Paketi’ni uygulanması yönünde bir çaba göstermediğini
söyleyen Nebenzya, “Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Genel Sekreter, Ukrayna,
Donetsk ve Luhansk arasındaki tüm sorunların doğrudan anlaşma yoluyla
çözülmesini gerektiren Minsk Önlem Paketi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı
kararının uygulanması yönünde hiçbir zaman sesini yükseltmedi” açıklamasında bulundu.
Batılı ülkelerin Ukrayna’yı kışkırtmaya devam ettiğini ve Kiev yönetiminin Donbass Bölgesi’ne saldırılarını sürdürdüğünü belirten Nebenzya, “Bu çatışma hala devam ediyor. Her iki cumhuriyetin topraklarına saldırılar devam ediyor. Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor. Sizi uyarıyoruz, Donetsk ve Luhansk’ın talebi halinde Rusya Silahlı Kuvvetler talep edilen koşullarda ateşkesi izleyecek. Hiç kimsenin ateşkesi ihlal etmek için rahatça hareket edemeyeceği konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.
“MİNSK ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASI İÇİN ARTIK BİR UMUT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Rusya’nın, Donetsk ve
Luhansk’ın bağımsızlığını kabul ederken haklı nedenleri olduğunu belirten
Nebenzya, “Son zamanlarda Ukrayna yöneticileri çekingenliği bir kenara
bıraktılar, kameralar karşısında yükümlülükleri (Minsk Anlaşması) yerine
getirmeyeceklerini söylediler. Bunun son teyidi Ukrayna’nın BM Daimi
Temsilcisi’nin, toplantı sırasında bu tutumunu açık bir şekilde ifade etmesiydi.
Bizim tarafımızdan 17 Şubat'ta düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin kararnamesi ve
Batılı meslektaşlarımız Ukrayna'ya Minsk'i uygulamaya davet bile etmediler. Bu
belgenin uygulanması için artık bir umut olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini konuştu.
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