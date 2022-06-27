Rus güçleri Harkiv'i bombaladı: 2 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi.
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehri ve bölgeye yönelik Rus hava saldırıları gerçekleştirildi.
Ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince dün akşamdan itibaren sabahın erken saatlerine kadar düzenlenen hava saldırıları sonucu şehirdeki altyapı ağır hasar aldı.
Harkiv sakinlerine göre, Rus hava saldırıları son günlerde önemli ölçüde arttı, şehrin çeşitli semtlerinde gece yarısı güçlü patlama sesleri duyuldu.
2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna Devlet Acil Servisi Genel Müdürlüğü Harkiv Bölge Şubesince yapılan yazılı açıklamada, Harkiv'e yakın cephe hattında bulunan Çuguyiv şehrinde, dün akşam saatlerinde düzenlenen Rus hava saldırılarında iki sivilin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!