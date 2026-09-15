Rus İHA’sı Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu: Diplomatik tren hedef miydi?

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Polonya sınırına yakın Yahodyn bölgesinde dikkat çeken bir saldırı yaşandı.

Rusya’ya ait jet motorlu bir insansız hava aracı, bölgedeki bir trenin lokomotifini hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yolcuların saldırıdan önce tahliye edildiğini açıkladı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell’ın da aralarında bulunduğu üst düzey Avrupalı güvenlik yetkililerinin, saldırıdan kısa süre önce aynı demiryolu hattını kullandığı ortaya çıktı.

Varşova Güvenlik Forumu Başkanı Katarzyna Pisarska, Johnson ve Powell ile aynı vagonda bulunduğunu belirterek saldırının trenlerinin Polonya sınırını geçmesinden yaklaşık 30 dakika sonra gerçekleştiğini söyledi.

Heyetin, Kiev’de düzenlenen Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı’nın ardından ülkeden ayrıldığı belirtildi.

“DİPLOMATİK TREN HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR”

Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, diplomatik trenin Rus saldırısı tehdidi nedeniyle yapılan tarife değişikliğinin ardından istasyondan planlanandan daha erken ayrıldığını açıkladı.

Şirket, vurulan trendeki yolcular için ise saldırıdan yalnızca 15 dakika önce tahliye emri verildiğini bildirdi.

Ukrzaliznytsia, Rus İHA’sının asıl hedefinin diplomatik tren olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Batı Ukrayna’daki “demiryolu altyapısını” hedef aldığını duyurdu ancak diplomatik trene ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Eski CIA Direktörü David Petraeus’un da saldırı sırasında Yahodyn İstasyonu’nda başka bir trende bulunduğu belirtildi.

Petraeus, yaşananları “korkutucu” olarak nitelendirerek saldırının Ukraynalı sivilleri yıldırmaya yönelik olduğunu savundu.

Ukrayna ve Polonya makamları, saldırının Polonya sınırından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi.

JOHNSON’DAN HAVA SAVUNMASI ÇAĞRISI

Boris Johnson da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Johnson, Ukraynalıların sivil demiryolları da dahil olmak üzere benzer saldırılarla her gün karşı karşıya kaldığını belirterek Kiev’in müttefiklerine daha fazla hava savunma sistemi sağlama çağrısında bulundu.

Ukrayna, özellikle balistik füzeler ve yüksek hızlı İHA’lara karşı kullanılmak üzere Batılı ülkelerden daha fazla hava savunma sistemi ve önleyici füze talep ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Yahodyn’daki saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırılarının Avrupa Birliği ve NATO sınırlarına kadar ulaştığını gösterdiğini söyledi.

Sybiha, Moskova’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise gelişmelerin ardından acil toplantı düzenledi. Tusk, Rusya’nın saldırılarının Polonya sınırına “giderek daha fazla yaklaştığını” söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya’nın bu saldırılarla Batılı ülkeleri korkutmaya çalıştığını savundu.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıya ilişkin soruya verdiği yanıtta Rus ordusunun Ukrayna’nın tamamında operasyonlarını sürdürdüğünü ve sürdüreceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’nın batısındaki demiryolu altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiğini doğruladı.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’daki trenleri, demiryolu depolarını, akaryakıt tesislerini ve sınır geçiş noktalarını hedef alan saldırılarını artırdığı belirtiliyor.

Ukrayna makamlarına göre hafta içinde Ukrayna-Moldova sınırındaki bir geçiş noktasına düzenlenen Rus İHA saldırısında iki kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneyinde bir yolcu trenine düzenlenen başka bir saldırıda ise bir kadın kondüktör hayatını kaybetti. Ay başında Kiev’de bir demiryolu deposuna yönelik saldırıda da Ukrzaliznytsia’nın 6 çalışanı yaşamını yitirmişti.