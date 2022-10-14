Rus istihbaratından Ukrayna açıklaması: Zafer kolay olmayacak
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, Rusya'nın, Ukrayna'da ilhak ettiği bölgeleri sonuna kadar savunacağını söyledi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya'nın yeni ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson hakkında konuştu.
Sergey Narışkin, ülkesinin, yeni ilhak edilen bölgeleri ülkenin herhangi bir yerinde olduğu gibi aynı kararlılıkla savunacağını söyledi.
Narışkin, "Şu andan itibaren burası bizim toprağımız, bunlar bizim halkımız ve onları ülkemizin herhangi bir yerinde olduğu gibi aynı kararlılıkla savunacağız" dedi.
Narışkin, ülkesinin, Ukrayna'daki Rus nüfusunu "neo-Nazi Kiev yetkililerinden kurtarmak gibi asil ama tehlikeli bir görevi yerine" getirdiğini savundu.
Ukrayna'daki savaşta zaferin kolayca kazanılmayacağını vurgulayan Narışkin, "Rusya'ya, Washington tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen Batı'nın bütün bir saldırgan, küstah totaliter-liberal rejimleri karşı çıkıyor" dedi.
Narışkin ayrıca, Rus toplumunun her zaman "düşmanı" yenmek için birleştiğini belirterek, "Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında öyleydi, şimdi de öyle olacak" dedi.
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