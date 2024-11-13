Rus Karadeniz Filosu komutanına suikast
Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da Rus donanmasının Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky, aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Suikastın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım’a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir askerin içinde bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldürüldüğü bildirildi.
Olayın ardından “terör saldırısı” soruşturması başlatıldığı aktarıldı.
Ukrayna medyası, saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky’nin öldürüldüğünü, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
Suikasta uğrayan Trankovsky’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu’na füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak “savaş suçlusu” olarak görüldüğü de kaydedildi.
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