Rus muhalif siyasetçiye 11 yıl hapis cezası

Rusya’da Ukrayna savaşına karşı çıkan isimlere yönelik yargı kararlarına bir yenisi eklendi. Liberal Yabloko Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lev Shlosberg, Rus ordusunu “itibarsızlaştırmak” ve ordu hakkında “yanlış bilgi yaymak” suçlamalarıyla yargılandığı davada 11 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Pskov kentinde görülen davada Shlosberg, suçlamaları reddederek yargılamanın siyasi nitelikte olduğunu savundu. Shlosberg ayrıca Ukrayna’daki savaş için derhal ateşkes çağrısını yineledi.

Shlosberg, mahkemede yaptığı son savunmada Ukrayna’daki savaşı “Rusya için bir felaket” olarak nitelendirdi.

Savaşta hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının bir gün isimleriyle birlikte ortaya çıkacağını söyleyen Shlosberg, o zaman Rus toplumunun yaşanan kayıpların büyüklüğüyle yüzleşeceğini ifade etti.

YABLOKO SEÇİMLERDEN MEN EDİLDİ

Shlosberg hakkındaki karar, Yabloko Partisi üzerindeki baskının arttığı bir dönemde geldi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, 10 Ağustos’ta Yabloko’nun eylülde yapılacak parlamento seçimlerine katılmasını engelleyen bir karar verdi. Mahkeme, 17 Ağustos’ta partinin bu karara yaptığı itirazı da reddetti.

Yabloko, Rusya’da resmi olarak kayıtlı siyasi partiler arasında Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesini ve ateşkes yapılmasını açık biçimde savunan tek parti olarak öne çıkıyor.

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırının başlamasının hemen ardından orduyu “itibarsızlaştırmayı” ve savaş hakkında yetkililerin yanlış olarak değerlendirdiği bilgileri yaymayı suç haline getiren düzenlemeler kabul etti.

Bu düzenlemeler kapsamında savaş karşıtı açıklamalarda bulunan çok sayıda aktivist, gazeteci ve siyasetçi hakkında dava açıldı.

Shlosberg de Haziran 2025’te gözaltına alınmış, bir video tartışmasında Ukrayna’daki savaşı “kanlı bir satranç” olarak tanımlamasının ardından Rus ordusunu itibarsızlaştırmakla suçlanmıştı. Savcılık daha sonra Telegram hesabında yeniden paylaştığı bir içerik nedeniyle “savaş hakkında yanlış bilgi yayma” suçlamasını da dosyaya ekledi.

YABLOKO’DAN BİR İSME DAHA HAPİS

Shlosberg, son dönemde hapis cezasına çarptırılan tek Yabloko yöneticisi değil.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Maksim Kruglov da haziran ayında Rus ordusu hakkında “yanlış bilgi yaymak” suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.