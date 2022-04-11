Rus öğrenciler, öğretmenlerini 'vatan haini' suçlamasıyla polise ihbar etti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:55

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları dünya çapında sürerken savaşın Rus toplumundaki yansımalarına ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor.

The Washington Post (WP), Rusya'nın çeşitli bölgelerinden öğrencilerin, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı hakkında olumsuz yorumlar yapan öğretmenlerini polise ihbar ettiğini öne sürdü.

'GÖRÜNTÜLERİ GİZLİCE KAYDETTİLER'

İddiaya göre, Rusya'nın batısındaki bir okulda öğretmenlik yapan Irina Gem, Rusya'nın Avrupa'daki spor müsabakalarından men edilmesine ilişkin bir soruyu, "Rusya medeni bir şekilde davranmadığı sürece, bu sonsuza kadar devam edecek [...] Rusya, Kiev'e girerek Zelenski ve hükümetini devirmek istiyor. Oysa Ukrayna egemen bir devlettir" sözleriyle yanıtladı.

İddiaya göre Gem, gizlice kaydedilen konuşmasında ayrıca, Rusya'nın, "totaliter bir rejimle idare edildiğini" söylemişti. Gem'in, uğradığı cezai soruşturmanın ardından görevinden istifa ettiği iddia edildi.

"RUS ORDUSUNU İTİBARSIZLAŞTIRMAK" SUÇU

Benzer şekilde, Rusya'nın Sahalin adasında İngilizce öğretmeni olan Ukrayna asıllı Marina Dubrova'nın da savaşı "bir hata" olarak nitelendirmesinin ardından işten atıldığı ve para cezasına çarptırıldığı öne sürüldü.

The New York Times, yerel mahkemenin Dubrova'ya "Rus ordusunu kamu önünde itibarsızlaştırmak" suçundan 32 bin rubleden fazla (yaklaşık 6 bin TL.) para cezası verdiğini kaydetti.