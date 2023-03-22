Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:52

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:52

Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz'de askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatlar sırasında simüle edilmiş bir düşmana ait bir gemi saldırı grubu imha edildi.

Rus Karadeniz Filosu, "Karadeniz Filosu'nun Amiral Makarov fırkateyni, devriye gemisi Pytlivy, küçük füze gemileri Vyshny Volochek ve Graivoron, füze botları R-60 ve Ivanovets'ten oluşan Gemi Saldırı Grubu (SAG) denizde topçu ve uçaksavar füze atışları gerçekleştirdi. Tatbikat planına göre, bir grup düşman gemisi Karadeniz Filosuna ait bir grup gemiye büyük miktarda seyir füzesi fırlattı" açıklamasında bulundu.

Tatbikatta, gemilerin hava savunma birimlerinin, uçaksavar füze ve topçu sistemlerinin ateşiyle "tüm düşman seyir füzelerini imha ettiği" belirtildi.