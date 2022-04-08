Rus savaş uçağı St. Petersburg'a düştü

08 Nisan 2022 Cuma, 15:03

Rus ordusunun kontrolündeki Batı Askeri Bölgesi (ZVO) basın servisi, gazetecilere servis ettiği bir haberde, Rus ordusuna ait MiG-31 tipi bir avcı-önleme uçağının St. Petersburg bölgesinde düştüğünü ve mürettebatın kazadan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Basın servisinin açıklamasında, "8 Nisan'da MiG-31 tipi bir uçağımız, planlanmış bir eğitim uçuşu sırasında St. Petersburg Bölgesi'ne düştü. Mürettebat kazadan canlı kurtuldu" ifadelerine yer verildi. Olay yerine arama kurtarma ekiplerine ait 3 adet Mi-8 helikopterinin sevk edildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklara göre kaza, öğleden sonra saat bir sularında St. Petersburg'un yaklaşık 100 km. güneyindeki Luga'ya bağlı Torkoviçi köyünde meydana geldi.

'TEKNİK BİR ARIZA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR'

RIA'nın Rus resmi makamlarından aktardığı bir açıklamada, "Uçak ıssız bir yere düştü, yerde herhangi bir yıkım yok. Ön bilgilere göre teknik bir arıza kazaya neden olmuş olabilir" ifadeleri yer aldı.