Rus yetkiliden hükümete radikal çağrı: "Listeye ekleyin"

01 Ekim 2021 Cuma, 12:09

Rusya parlamentosundan 200'den fazla delegenin katıldığı Ebeveynler Odası toplantısında konuşan Andrey Tsyganov, hükümeti, "ideoloji" olarak tanımladığı bir dizi politik hareketi daha aşırılıkçılık listesine dahil etmeye çağırdı.

LİSTEDE TERÖR ÖRGÜTLERİ DE VAR

Tsyganov, “Kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletmemiz gerekiyor. Bunu defalarca önerdik. Bu ideolojilerin her türlüsü – LGBT, radikal feminizm, (peluş hayvan kostümleri giyen) furry hareketi ve gönüllü çocuksuzlar – kanun uygulayıcılarımızın ellerini rahatlatmak için kesinlikle 'aşırılık' olarak kabul edilmelidir" dedi.

Rusya'nın aşırılık yanlısı hareketler listesi, Taliban ve El Kaide gibi terör örgütlerinin yanı sıra ve hapisteki muhalif isim Aleksey Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) gibi bazı sivil toplum kuruluşlarını da içeriyor.

"BİSEKSÜELLİK PROPAGANDASI YASAKLANSIN"

RT'de yer alan habere göre, Rusya'da sosyal liberal hareketler ilk kez hedef alınmıyor, ancak gönüllü çocuksuzlar hareketi gibi sosyal liberal oluşumlara ilk defa aşırılık yanlısı bir etiket yapıştırılması öneriliyor.

Ülkenin iktidar partisi Birleşik Rusya, geleneksel değerlere aykırı olduğunu düşündüğü hareketlere düzenli olarak kısıtlamalar öneriyor. Birleşik Rusya Partisi milletvekilleri bu yılın başlarında, ülkede doğum oranlarını artırmanın bir yolu olarak, “biseksüellik ve çok eşlilik propagandasının” yasaklanmasını önermişti.