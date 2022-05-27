Rusya: 5 Hırvat diplomat sınır dışı edildi
Rusya, 5 Hırvat diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Rusya, Hırvatistan’a yönelik diplomatik bir adım attı.
Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 5 Hırvat diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi Tomislav Car’ın Bakanlığa çağrılarak, Hırvatistan’ın Ukrayna'ya askeri yardımda bulunması ve Hırvat yetkililerinin Ukrayna’da savaş suçlarıyla Rusya’yı itham etme girişimlerinin protesto edildiği aktarıldı.
Açıklamada, “Zagreb’in daha önce Rus diplomatik misyonu temsilcileri sayısını azaltmak için attığı dostane olmayan adımlarına cevap olarak, Büyükelçi Car’a Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliğinde 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota verildi” ifadeleri kullanıldı.
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