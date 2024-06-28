Rusya, ABD'ye yanıt vereceğini söyledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, ABD'nin Karadeniz'deki insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği "kışkırtmalara" yönelik adım atılması talimatını verdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:07
Rusya, ABD'ye yanıt vereceğini söyledi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin stratejik İHA'larıyla Karadeniz'deki faaliyetlerini son dönemde artırdığı belirtildi.

İHA'ların, Ukrayna'ya verilen Batılı silahlarla Rus tesislerine saldırılar için destek sağladığı kaydedilen açıklamada, "Bu, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin yanında artan katılımını göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

"ÇATIŞMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR"

Açıklamada, bu faaliyetlerin, Rus hava kuvvetleri unsurlarıyla yaşanabilecek olayların ve Rusya ile doğrudan çatışma ihtimalini artırdığına işaret edildi.

NATO ülkelerinin artan bu riskten ötürü sorumlu tutulduğu açıklamada, "Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığına bu kışkırtmalara derhal yanıt verilmesi yönünde önerilerde bulunması talimatını verdi" ifadesi kullanıldı.

Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında 25 Haziran'da telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Austin, en son 15 Mart 2023'te eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmüştü.


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