Rusya açıkladı: Sputnik V aşısı değiştirilecek mi?

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:22

Rus basınına konuşan Gintsburg, öncelikle mevcut aşının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “Gamaleya Merkezi’nde yeni varyantın dizilimini yaptık.

Bulunmuş olması, aşının acilen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Aşının şu anda değiştirilmesi için bir sebep yok. Mevcut aşının Omicron varyantına karşı işe yarayıp yaramadığına bakmamız gerekiyor” dedi.

Gintsburg, Omicron’un antikorların virüs nötralizasyonu ve ayrıca sinsitya oluşumu olasılığına bakılacağını kaydetti.

NELER OLMUŞTU?

Daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Gintsburg, Sputnik V aşısının mevcut versiyonunun virüsün yeni varyantına karşı etkinliğinin incelenmesinin iki hafta süreceğini belirterek, aşının değiştirilmesinin gerekmeyeceği umduğunu dile getirmişti.

6 Aralık’ta Rospotrebnadzor, Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden dönen ve PCR testi pozitif çıkan 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan ikisinde koronavirüsün Omicron varyantının saptandığını açıklamıştı.

Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, PCR testlerinin geçerliliğini 8 Aralık'tan itibaren 72 saatten 48 saate indirmişti.

Ayrıca, Güney Afrika ve ona komşu 8 Afrika ülkesinin yanı sıra, Hong Kong'dan Rusya'ya gelen herkesin iki haftalık karantinaya uyması gerekecek.

-Sputnik Türkçe