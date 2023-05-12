Rusya: AKKA Anlaşması tamamen miadını doldurdu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:24

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:25

Askeri güvenlik ve silahların kontrolü konusunda Viyana'da yapılan görüşmelere katılan Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, açıklamalarda bulundu.

Konstantin Gavrilov, TASS'a yaptığı açıklamada Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın (AKKA) ömrünü tamamladığını ve bu anlaşmaya daha fazla katılımın Rusya'nın ulusal çıkarlarına uygun olmayacağını söyledi.

Gavrilov, "Anlaşma tamamen miadını doldurdu ve daha fazla katılmamız ülkemizin ulusal çıkarlarına uygun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'da konvansiyonel silahlar üzerindeki kontrol rejiminin güncellenmesi için defalarca çaba sarf ettiğini ancak kendi pozisyonunun "duyulmadığını" belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları ve Helsinki'nin daha sonra ittifaka katılması bardağı taşıran son damla oldu. Bu koşullar altında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AKKA'yı kınama sürecini başlatma kararı aldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik süreci başlattı.

Kararnameye göre, Ryabkov, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreçte Putin'in resmi temsilcisi olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve Rusya Federasyon Konseyindeki değerlendirme süreçlerinde istişareler yürütecek.

AKKA

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı.