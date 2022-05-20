Rusya 'Batı Askeri Bölgesi'ndeki varlığını artırıyor: 12 yeni askeri birlik oluşturulacak

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:23

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

Sergey Şoygu, Rus ordusunun ayrılıkçı güçler ile Donbas bölgesindeki kontrolü genişlettiğini belirterek, sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin "Kiev güçlerinden tamamen kurtarılmasına" az kaldığını anlattı.

Şoygu, Ukrayna askerlerinin şehirlerdeki sivilleri bırakmayarak "canlı kalkan" olarak kullandığını savunarak, "Sahada yenilgiye uğrayan Kiev rejimi, bazı alanlarda en azından kısa vadeli başarılar elde etmeye ve bunları büyük başarı olarak göstermeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Şoygu ayrıca, Mariupol'de Rus ordusunun kuşattığı Azovstal Fabrikası'ndaki duruma ilişkin de bilgi vererek, "Fabrika sahasından Ukraynalı milliyetçiler tarafından tutulan siviller tahliye edildi. 85'i kadın, 47'si çocuk olmak üzere 177 sivil kurtarıldı. Hepsine tıbbi ve psikolojik destek verildi. Etrafı çevrilen fabrikadaki milliyetçiler teslim olmaya başladı. Şu ana kadar 1908 kişi silah bıraktı. Ondan önce ise 1387 Ukrayna denizcisinin silah bıraktığını hatırlatırım" diye konuştu.

'BATI ASKERİ BÖLGESİNDE 12 YENİ ASKERİ BİRLİK OLUŞTURULACAK'

Sergey Şoygu, Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden bugüne kadar Rusya'ya 1 milyon 377 bin kişinin tahliye edildiği söyledi.

Şoygu, Rusya'nın Batı sınırlarındaki askeri tehdidin büyüdüğünü aktararak, burada son 8 yılda ABD ve Avrupa'nın stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarının15 kat arttığını dile getirdi ve ABD gemilerinin güdümlü füzelerinin de Baltık Denizi’ne geliş gidişlerinin sistematik hale geldiğini kaydetti.

Şoygu, ABD ve NATO'nun Rusya sınırları yakınında muharebe hazırlıklarını arttırdığını dile getirerek, NATO'nun askeri tatbikatlarının yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in de NATO üyeliğine başvurduğunu hatırlattı.

Şoygu ayrıca, "Bu suretle, Batı askeri bölgesinin sorumluluk alanında tansiyon yükseliyor. Uygun karşı önlemler alıyoruz. Bu şartlarda birliklerin muharebe kompozisyonunu aktif olarak mükemmelleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Batı askeri bölgesinde 12 yeni askeri birlik oluşturulacak" dedi.