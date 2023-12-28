Rusya, bu partiyi konuşuyor: Putin açıklama yaptı, ünlülere ceza yağdı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:42

Rus blog yazarı Anastasia Ivleeva öncülüğünde, 21 Aralık'ta Moskova'daki Mutabor gece kulübünde düzenlenen ve birçok ünlünün de yer aldığı "çılgın parti" ülke çapında tepkilere neden oldu.

Rus yetkililer, partide çekilen fotoğraf ve videolarda "LGBTİ+ propagandası yapıldığını" öne sürerek şikayetçi oldu.

Rusya Yüksek Mahkemesi 2013 yılında, "18 yaş altına 'geleneksel olmayan' cinsel ilişkilerin propagandasının yapılmasını" yasaklanmıştı. Geçen yıl bu yasak tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Öte yandan Kasım ayı sonunda, "uluslararası LGBT hareketi" aşırılıkçı bir örgüt ilan edilerek ülke çapındaki faaliyetleri yasaklandı.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "skandal" olarak nitelendirdiği partinin katılımcılarının pek çok Rus tarafından acı verici bir kınamayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Zaharova, katılımcıları, "Ne yazık ki lekelendiler" sözleriyle kınarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Partiden hoşlanmadığı" belirtti.

Rus basını, partiye katılan ünlü isimlere dava açıldığını ve sanatçıların konserlerinin iptal edildiğini yazdı.

Rus ordusunun Ukrayna'da savaştığı bir dönemde düzenlenen partiyi pek çok kesim kınadıktan sonra, partiye katılan bazı isimler ve organizatör peş peşe özür mesajı yayınladı.

ÜNLÜ RAPÇİYE HAPİS CEZASI

Partiye cinsel organına bir Balenciaga çorabı giyerek gelen rapçi Nikolai Vasilyev hakkında dava açıldı. Mahkeme, müzisyene "200 bin ruble para cezasının yanı sıra kamu düzenini ihlal etmek ve LGBT propagandası yapmaktan 15 gün hapis cezası" verdi.

Mahkeme kararının ardından Vacio olarak da bilinen Vasilyev, bir video kaydederek özür diledi.

'DEVLET SANATÇISI' UNVANI ELİNDEN ALINACAK

Federal Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele (FPBC) Başkanı Vitaly Borodin, partiye "çıplak" katılması nedeniyle şarkıcı Filipp Kirkorov'un Devlet Sanatçısı unvanının elinden alınması için bir girişimde bulundu.

Bu fikir, Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Alexander Sholokhov tarafından da desteklendi.

Olaydan sonra Gorki Moskova Sanat Tiyatrosu Müdürü Vladimir Kekhman müzisyenin kurumdaki özel bir performansını iptal etti.

Şarkıcı Lolita Milyavskaya RBC'ye yaptığı açıklamada "televizyon yayınlarının kesildiğini" söyledi ve konserlerinin iptal edilmesini talep etti.

Şarkıcı Anna Asti'nin de (gerçek adı Anna Dzyuba) Moskova'daki Gipsy kulübünde yılbaşı gecesi vereceği konser iptal edildi.

ORGANİZATÖR ÖZÜR DİLEDİ

Parti organizatörü Ivleeva, başlangıçta partiye yönelik eleştirilere katılmasa da daha sonra fikrini değiştirdi ve iki video mesajı yayınladı. Bunlardan 24 Aralık tarihli ilkinde "halktan ve konuklardan" özür diledi.

Ivleeva, partinin Playboy dergisi için yapılan yayımlanmamış fotoğraf sunumunun bir parçası olduğununu öne sürdü. Ivleeva, elde edilen geliri hayır kurumlarına bağışlayacağına dair söz verdi.

27 Aralık tarihli ikinci videoda Ivleeva, halktan özür dileyerek, "Herkesin aynı kefeye koyulduğunu fark etmenin kendisini incittiğini" söyledi ve Rus halkından "ikinci bir şans" talep etti.

Parti, dünya basınında da geniş yer buldu.