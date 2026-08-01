OnlyFans yıldızına 3 yıl denetim ve internet yasağı

Rusya’da “Sonya Marmeladova” adıyla tanınan yetişkin içerik üreticisi Sofya Verşinina, internet üzerinden yetişkin içerik hazırlamak ve yaymak suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyerek Verşinina hakkında 3 yıllık denetim süresi uygulanmasına karar verdi.

Moskova’daki Meşçanski Bölge Mahkemesi, Sofya Verşinina’yı internet üzerinden yetişkin içerik üretmek ve dağıtmaktan suçlu buldu.

Mahkeme, Verşinina’ya 3 yıl ertelenmiş hapis cezası verirken aynı süre boyunca internet siteleri ve çevrim içi hesapları yönetmesini de yasakladı. Verşinina, denetim koşullarını ihlal etmesi halinde cezaevine girebilecek.

Savcılık, Verşinina’nın 3 yıl 6 ay süreyle cezaevine gönderilmesini ve internet kaynaklarını yönetmesinin 4 yıl boyunca yasaklanmasını talep etmişti.

Suçlamaları kabul eden Verşinina ise pişman olduğunu belirterek mahkemeden ertelenmiş hapis cezası verilmesini istemişti. Mahkeme, savunmanın talebini kabul ederek cezanın ertelenmesine hükmetti.

Mahkeme, Verşinina’nın yetişkinlere yönelik içeriklerin satışından elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 4,8 milyon rubleye el konulmasına karar verdi. Söz konusu tutarın yaklaşık 60 bin dolara karşılık geldiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında el konulan iPhone 16 Pro Max model telefonun da devlet mülkiyetine geçirilmesine hükmedildi.

Rusya’daki soruşturma makamları, Verşinina’nın ücretli ve kapalı internet kanallarında yayımladığı içeriklerden bir yıl içinde 30 milyon rubleden fazla gelir elde ettiğini ileri sürdü.

Soruşturmanın, görevlilerin ücretli bir Telegram kanalına erişerek içerikleri incelemesinin ardından başlatıldığı aktarıldı.

Verşinina hakkındaki karar, Rusya’da internet üzerinden yetişkinlere yönelik içerik yayımlayan kişilere karşı açılan ceza soruşturmalarının arttığı bir dönemde verildi.

Rusya’da yetişkin materyallerin yasa dışı biçimde üretilmesi ve yayılması suç sayılıyor. Son dönemde ücretli internet platformları ve kapalı mesajlaşma kanalları üzerinden içerik satan başka isimler hakkında da soruşturmalar başlatıldı.