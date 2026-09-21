Rusya’da parlamento seçiminde ilk sonuçlar: Putin’in Birleşik Rusya’sı açık ara önde

Rusya’da üç gün süren Devlet Duması seçimlerinde oy verme işlemi sona ererken ilk sonuçlar açıklandı. Geçici resmi verilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i destekleyen iktidardaki Birleşik Rusya Partisi yüzde 57,5 oyla seçimi önde götürüyor.

Komünist Parti, aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Parti (LDPR), Yeni İnsanlar ve Adil Rusya partileri ise Birleşik Rusya’nın gerisinde kalmasına karşın Devlet Duması’nda sandalye kazanmaya hazırlanıyor. Reuters, bu partilerin temel siyasi başlıklarda iktidar partisiyle büyük ölçüde aynı yönde oy kullandığını aktardı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, ilk sonuçların ardından Birleşik Rusya’nın seçimde başarılı olduğunu savundu. Medvedev, sonuçların seçmenlerin partiye ülkeyi yönetmeye devam etmesi yönünde güven duyduğunu gösterdiğini söyledi.

Seçimlerin son günü Rusya’nın başkenti Moskova ve çevresi geniş çaplı bir drone saldırısının hedefi oldu. Rus yetkililer saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Reuters saldırıyı savaşın başlamasından bu yana Moskova’ya yönelik en büyük drone saldırısı olarak aktardı.

Rus yetkililere göre Moskova bölgesindeki saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi. Rusya’nın kontrolündeki Herson bölgesinde de aralarında bir seçim görevlisinin bulunduğu 2 kişinin öldüğü bildirildi. Böylece saldırılarda açıklanan toplam can kaybı 5’e yükseldi.

Moskova’daki bir petrol rafinerisinin de saldırıda hasar gördüğü belirtildi. Daha önce de hedef alınan tesiste çıkan yangın nedeniyle başkentin dış kesimlerinde yoğun duman görüldü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırının seçimleri aksatmayı amaçladığını öne sürerek, “Bu benzeri görülmemiş saldırı açıkça seçimleri engelleme amacıyla planlanmıştı. Düşman başarılı olamadı” dedi. Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın seçimleri hedef alma iddiasına ilişkin doğrudan açıklama yapmadı.

RUSYA: SALDIRILARA KARŞILIK VERECEĞİZ

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde ülkenin farklı bölgelerini hedef alan çok sayıda Ukrayna drone’unun ve seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı. Moskova yönetimi saldırılara karşı Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik operasyonların yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise operasyonda Ukrayna yapımı uzun menzilli silahların, aralarında Flamingo seyir füzelerinin de bulunduğu çeşitli sistemlerin kullanıldığını açıkladı.

Rus seçim yetkilileri, oy verme sürecinde elektronik seçim sistemleri ve iletişim ağlarına yönelik yoğun siber saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Yetkililer saldırılara rağmen seçim sürecinin büyük ölçüde normal şekilde devam ettiğini savundu.

Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre seçimlere katılım pazar akşamı itibarıyla yüzde 57’ye yaklaştı. Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, saldırıların seçmenleri sandıktan uzaklaştırmadığını belirterek ülkede yüksek düzeyde bir “toplumsal birlik” bulunduğunu savundu.

Seçimler, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya karşı geniş çaplı savaşı başlatmasının ardından düzenlenen ilk Devlet Duması seçimi olma özelliğini taşıyor.

Reuters ve Associated Press’e göre savaş karşıtı adayların büyük bölümü seçimlere katılamadı. Liberal Yabloko Partisi’nden bazı isimlerin adaylıkları sürerken, partinin üst düzey yöneticilerinden ikisi savaş hakkındaki açıklamaları nedeniyle seçimlerden önce uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

Rusya’da orduyu “itibarsızlaştırmak” veya yetkililerin “sahte haber” olarak nitelendirdiği bilgileri yaymak uzun süreli hapis cezalarıyla sonuçlanabiliyor. Kremlin ise savaş döneminde ulusal birliğin korunması gerekçesiyle bazı kısıtlamaların gerekli olduğunu savunuyor.

Yabloko lideri Nikolay Rıbakov, St. Petersburg’da kullandığı oy pusulasına partisinin adını ve “Barış için” mesajını yazarak savaş karşıtı tutumunu ortaya koydu.

MUHALEFETTEN “ÖĞLE SAATİNDE SANDIĞA GİDİN” ÇAĞRISI

Yurt dışındaki Rus muhalifler, yönetim karşıtı seçmenlere pazar günü öğle saatlerinde sandık başına gitme çağrısında bulundu. Çağrının ardından bazı seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ancak bu eylemin seçim sonuçları üzerindeki etkisinin ne ölçüde olduğu henüz bilinmiyor.

Ukrayna yönetimi ise Rusya’daki seçimi “sözde seçim” olarak nitelendirerek sonuçların meşruiyetini kabul etmedi. Rusya’da seçimler, Moskova’nın kontrolündeki Ukrayna topraklarının bazı bölümlerinde de gerçekleştirildi.

Putin, seçimleri Ukrayna’daki savaşa yönelik toplumsal desteğin ölçülmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirmişti. Reuters, Kremlin’in sonuçları Putin’in politikalarına ve savaşa yönelik kamuoyu desteğinin kanıtı olarak sunmasının beklendiğini aktardı.

Bununla birlikte savaş karşıtı adayların önemli bölümünün seçim dışında bırakılması, muhalefetin faaliyet alanının daralması ve seçim sürecindeki kısıtlamalar, sonuçların değerlendirilmesinde öne çıkan tartışma başlıkları arasında yer alıyor. Rusya yönetimi ise seçimlerin yasalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini savunuyor.