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Rusya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye dron saldırısı: Yaralılar var

Rusya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye dron saldırısı: Yaralılar var

4.08.2026 10:15:00
Güncellenme:
ANKA
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Rusya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye dron saldırısı: Yaralılar var

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan ve 13’ü Türk vatandaşı 22 kişilik mürettebatı taşıyan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığını bildirdi. Mürettebatın Rus deniz unsurları tarafından Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği, 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceğinin bildirildiği açıklandı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir.

Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."

İlgili Konular: #Rusya #gemi #drone saldırısı

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