Rusya’da üniversitenin altında Nazi tankı bulundu

Rusya’nın Kazan kentinde bulunan Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi’nde (KNITU) yürütülen çalışmalar sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir Nazi Almanyası tankı ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, toprağa gömülü halde bulunan zırhlı aracın Alman ordusunun savaş sırasında kullandığı Panther V tanklarından biri olduğunu belirledi.

Dünyada günümüze ulaşan Panther tanklarının sayısının yaklaşık 20 olduğu, bunlardan yalnızca birkaçının çalışır durumda bulunduğu belirtiliyor.

Tankın gövdesinin küçük bir bölümü ile kulenin arka kısmı gün yüzüne çıkarılırken, aracın geri kalanının halen toprak altında olduğu aktarıldı.

İlk incelemelerde tankın zırhının oldukça iyi durumda olduğu belirtildi. Ancak paletlerinin, silah sistemlerinin ve çeşitli ekipmanlarının daha önce sökülmüş olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, tankın tam olarak hangi Panther modeline ait olduğunu da henüz belirleyemedi.

SAVAŞTA ELE GEÇİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Tankın İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet güçleri tarafından ele geçirildiği değerlendiriliyor. Ancak aracın Sovyetlerin eline nasıl geçtiği henüz bilinmiyor.

Tankın çatışma sırasında vurularak mı kullanılamaz hale geldiği, yoksa mekanik bir arıza nedeniyle Alman askerleri tarafından terk mi edildiği araştırılıyor.

Savaşın ardından tankın, o dönem Kirov Kimya Teknolojisi Enstitüsü olarak faaliyet gösteren kurumda kullanıldığı belirtildi.

Tankın savaştan sonra müzeye götürülmek yerine üniversitedeki bilimsel çalışmalarda kullanılması dikkati çekti.

Üniversitenin açıklamasına göre zırhlı araç, öğrenciler ve araştırmacılar tarafından yüksek enerjili maddeler ve patlayıcılar üzerinde gerçekleştirilen deneylerde uzun yıllar kullanıldı.

KNITU Tarih Müzesi Başkanı Denis Sakharnykh, tankın yalnızca askeri teknoloji açısından değil, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar bakımından da önem taşıdığını belirtti.

Sakharnykh, tankın Kirov Kimya Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan kimya uzmanlarının çalışmalarının da bir parçası olduğunu ifade etti.

“DEĞERİ ÖZGÜNLÜĞÜNDEN GELİYOR”

Kazan Kremlin’deki Büyük Vatanseverlik Savaşı Anıt Müzesi Müdürü Alexander Alexandrov, keşfin tarihi açıdan önemli olduğunu söyledi.

Alexandrov, “Bu bulgunun değeri özgünlüğünden geliyor. Teknoloji Üniversitesi’nin, kentimizin ve tüm Tataristan’ın tarihinin önemli bir parçası” dedi.

Alexandrov ayrıca Tataristan Cumhuriyeti’ndeki hiçbir müzede benzer bir Panther tankının bulunmadığını belirtti.

Uzmanların önündeki en önemli sorunlardan biri, tankın zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması.

Alexandrov, aracın tamamen ortaya çıkarılması, topraktan alınması ve koruma altına alınmasının ardından nasıl sergileneceğine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Üniversite yetkilileri, tarihçiler ve müze temsilcileri tankın geleceğini görüşmek üzere 19 Ağustos’ta bir toplantı gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU, ALAN KAPATILDI

Tankın bulunduğu bölgede yürütülen onarım çalışmaları keşfin ardından durduruldu.

Kazı alanında toprak kayması ve çökme riski bulunduğu için bölgenin güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

KNITU Rektör Yardımcısı Maxim Tyupich, öğrenci ve çalışanları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyararak kazı çukurunun duvarlarının güçlendirilmediğini ve toprağın çökebileceğini söyledi.

Panther tankları, Nazi Almanyası tarafından 1943 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın en etkili zırhlı araçları arasında gösterilmişti. Rusya’da tamamen restore edilmiş bir Panther tankının ise Moskova yakınlarındaki Kubinka Zırhlı Araçlar ve Ekipman Merkez Müzesi’nde bulunduğu belirtiliyor.