Rusya’da veba paniği: 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni öldü, 189 kişi karantinada

Rusya’da 28 yaşında olduğu öğrenilen Darya Shipilova isimli laboratuvar teknikeri veba hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel basına yansıyan detaylara göre hayatını kaybeden Shipilova, Vebayla Mücadele Enstitüsü’nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapmaktaydı.

189 KİŞİ İZOLASYONA ALINDI

Buryatya Valisi kanadından aktarılan bilgilerde, Shipilova’nın vefat sebebinin veba olduğu teyit edildi. Gelişmenin ardından 189 kişi gözlem altına alındı. Söz konusu kişilerin 114’ü bir sağlık kurumunda, 63’ü farklı bir hastanede, 12’si ise Veba Araştırma Enstitüsü bünyesinde izolasyonda tutuluyor.

YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ ENDİŞE YARATTI

Rusya’nın Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova, yaşananlar nedeniyle başkent Moskova’dan 4 bin 200 kilometre mesafedeki İrkutsk kentine gitti. Buna karşın, ilgili kurumlarca hastalığın türüne ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı. Resmi makamların konuya dair sessizliğini sürdürmesi endişe yarattı.