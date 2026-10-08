Rusya'da Yandex veri merkezine İHA saldırısı: Faaliyetler durdu

Rusya'nın önde gelen teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinden Yandex, Ryazan bölgesindeki büyük veri merkezinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Reuters'ın 8 Ekim tarihli haberine göre, saldırı sonucunda tesiste yangın çıktı. Şirket, veri merkezindeki faaliyetlerin tamamen askıya alındığını, saldırının yol açtığı hasarın giderilmesi ve etkilenen hizmetlerin yeniden devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

HANGİ BİRİM HEDEF ALINDI?

Rusya'nın önde gelen üretken yapay zekâ modellerinden YandexGPT'yi geliştiren şirket, saldırıya rağmen temel tüketici hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

Yandex Cloud'un internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmede ise veri merkezinin bir bölümünde elektrik tedarikine ilişkin sorunlar yaşandığı belirtildi. Şirket, müşterilerine hizmetlerini diğer veri merkezi bölgeleri üzerinden sürdürmelerini tavsiye etti.

İLK BÜYÜK VERİ MERKEZİ SALDIRISI

Saldırı, son haftalarda Rusya'nın Ukrayna'daki veri merkezlerini hedef alan bir dizi saldırısının ardından gerçekleşti.

Reuters'a göre bu olaydan önce Rusya'daki büyük veri merkezlerine yönelik doğrulanmış önemli bir Ukrayna İHA saldırısı bulunmuyordu.

Ryazan'daki saldırının sorumluluğunu kimin üstlendiğine ilişkin ise haberde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Saldırı, Rusya'nın dijital altyapısının ve yapay zekâ hizmetlerine destek sağlayan veri merkezlerinin savaş koşullarındaki güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

RUSYA'NIN TEKNOLOJİ DEVİ YANDEX

Yandex, 1997 yılında Rusya'da kurulan, arama motoru başta olmak üzere internet, yapay zekâ, bulut bilişim ve dijital hizmetler alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Sıklıkla “Rusya'nın Google'ı” olarak nitelendirilen Yandex; harita, navigasyon, e-posta, çevrim içi reklamcılık, ulaşım ve yemek teslimatı gibi alanlarda hizmet sunuyor. Şirket, Rusya'nın dijital ekosistemindeki en büyük teknoloji kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Yandex, son yıllarda yapay zekâ ve veri merkezi altyapısına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği YandexGPT, Rusya'nın önde gelen üretken yapay zekâ modelleri arasında yer alırken, Yandex Cloud platformu işletmelere veri depolama, bilgi işlem ve bulut hizmetleri sağlıyor. Bu nedenle, şirketin veri merkezleri, yalnızca internet hizmetleri açısından değil, Rusya'nın yapay zekâ kapasitesi ve dijital altyapısı bakımından da stratejik önem taşıyor.