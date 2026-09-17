Rusya’dan Avrupa’ya savaş uyarısı: Çok kısa sürer

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ile Moskova arasında doğrudan askeri çatışma ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nde konuşan Lavrov, Moskova’nın Batılı ülkelere saldırmayı planlamadığını savundu.

Lavrov, “Rusya, Batılı ülkelere saldırmayacağını ve böyle bir niyetinin olmadığını defalarca söyledi” dedi.

Ancak Avrupa’nın Rusya’ya saldırması halinde karşılığın farklı olacağını belirten Lavrov, “Bu tamamen farklı bir savaş olur ve çok kısa sürer” ifadelerini kullandı.

Lavrov konuşmasında Batılı ülkeleri uzun süredir Rusya’yı “çevreleme” politikası izlemekle suçladı.

Rusya yönetimi, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini güvenliğine yönelik tehdit olarak gösteriyor ve bunu Ukrayna’ya yönelik politikalarının gerekçeleri arasında sıralıyor.

NATO ve Batılı hükümetler ise ittifakın savunma amaçlı olduğunu ve ülkelerin kendi tercihleriyle üyelik başvurusunda bulunduğunu belirtiyor.

POLONYA’DAN “HIZLA YENERİZ” ÇIKIŞI

Lavrov’un sözleri, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin birkaç gün önce yaptığı açıklamanın ardından geldi.

Sikorski, Rusya’nın NATO’ya saldırması halinde ittifakın Moskova karşısında özellikle hava gücü bakımından büyük avantaja sahip olduğunu savundu.

“Rusya bize saldırır ve eldivenleri çıkarırsak, Rusya’yı oldukça hızlı yenebileceğimizi düşünüyorum” diyen Sikorski, NATO’nun Rusya karşısında “ezici hava üstünlüğüne” sahip olduğunu ileri sürdü.

Sikorski daha sonra açıklamasının Polonya ile Rusya arasında ikili bir savaşı değil, Rusya’nın NATO’ya saldırması halinde ortaya çıkabilecek bir çatışmayı kastettiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de artan güvenlik kaygılarının ardından “Avrupa Güvenlik Konseyi” kurulmasını önerdi.

Von der Leyen’in planına göre AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada ve Ukrayna gibi ortakların da dahil olabileceği yeni bir yapı kurulması ve sabotaj, siber saldırı ve insansız hava aracı ihlalleri gibi “hibrit tehditlere” karşı ortak bir acil müdahale mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

Von der Leyen, bir AB ülkesinin güvenlik tehdidiyle karşılaşması halinde üye devletlerin hızla bir araya gelerek ortak yanıt vermesini öngören bir “karşı hibrit tehdit protokolü” üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

BALTIK’TA RUSYA-DANİMARKA GERİLİMİ

Avrupa’daki güvenlik tartışmaları Baltık Denizi’nde yaşanan son olayla da tırmandı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, uluslararası sularda rutin görev yapan bir askeri helikoptere Rus savaş gemisinden iki işaret fişeği atıldığını ve bunlardan birinin helikopterin birkaç metre yakınından geçtiğini açıkladı.

Kopenhag yönetimi olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek Rusya Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Moskova ise Danimarka helikopterlerinin Rus savaş gemilerinin yakınında “tehlikeli manevralar” yaptığını ileri sürdü.

Gerilim sürerken CIA Direktörü John Ratcliffe’in geçen ay Moskova’ya yaptığı ziyaret de dikkat çekmişti.

CBS News ve Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre Ratcliffe, Rus yetkililere NATO ülkelerine yönelik olası bir saldırıya karşı uyarıda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu haberleri “korku hikâyeleri” olarak nitelendirdi ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş sonrası dönemin en düşük seviyelerinden birine geriledi.