Rusya'dan Basra Körfezi uyarısı: Durum yeniden kötüleşiyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Washington'un Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne ilişkin Kremlin'in bakışında değişiklik var mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

"Amerikalıların, başka işlerle uğraştığını görüyoruz. Maalesef, Basra Körfezi bölgesindeki durum istikrardan çok uzak ve yeniden kötüleşme eğiliminde. Bu, küresel çapta büyük endişeye yol açan bir durum. Dolayısıyla, Amerikalıların şu anda Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilenmeleri için zamanı yok. Bununla birlikte mevcut iletişim kanalları üzerinden, Amerikalıların sorunlarını çözdükten sonra, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerini sürdürmeye hazır olduklarına dair sinyaller alıyoruz."

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulaması ihtimalini değerlendiren Peskov, konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Peskov, başkent Kiev'i ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aracılığıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye mesaj iletmediklerini kaydetti.

Sözcü Peskov, Litvanya istihbaratının, "Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Avrupa'nın altyapılarına saldırı düzenlemeyi planladığı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bu, halkı korkutmak ve ülkenin askerileştirilmesi sürecini devam ettirmek için yapılıyor. Bunun için de düşmanın yaratılması lazım. Bu durumda düşman biz görünüyoruz. Bu, NATO'nun askeri altyapısını Baltık ülkelerine taşımak için yapılıyor" ifadelerini kullandı.