Rusya’dan Esad sonrası ilk büyük sevkiyat: Sinyaller kapandı, gemiler Suriye’ye ulaştı

Rusya, Suriye’deki askeri varlığının geleceğine ilişkin cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kontrolündeki Şam yönetimiyle varılan anlaşmanın ardından ülkedeki stratejik tesislere ilk kapsamlı ikmal operasyonunu gerçekleştirdi.

Reuters’ın operasyona ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rus savaş ve yük gemilerinden oluşan dört gemilik konvoy 7 Eylül’de Akdeniz kıyısındaki Tartus Limanı’na ulaştı.

Moskova ile Şam, 9 Ağustos’ta Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının geleceğine ilişkin yeni bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre Rusya’nın kullandığı sivil tesislerin kontrolünün Suriye yönetimine devredilmesi, askeri tesislerin ise ortak eğitim merkezlerine dönüştürülmesi öngörülüyor.

Rus askerlerinin Tartus ve Hmeymim’de kalmaya devam etmesi de anlaşmanın bir parçası.

Son sevkiyat, söz konusu anlaşmanın açıklanmasının ardından Rusya’nın bu iki stratejik noktaya gerçekleştirdiği ilk ikmal operasyonu oldu.

TARTUS MOSKOVA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya, Tartus Limanı ve Hmeymim Hava Üssü’nü uzun süredir Akdeniz, Batı Asya ve Afrika’daki askeri faaliyetlerinin önemli merkezleri olarak kullanıyor.

Tartus, Rusya’nın Akdeniz’de savaş gemilerinin bakım, onarım ve ikmalini gerçekleştirebildiği tek deniz tesisi olma özelliğini taşıyor.

Hmeymim ise Moskova’nın bölgedeki hava operasyonları ve askeri lojistiği açısından kritik öneme sahip.

Reuters ve denizcilik istihbarat şirketi SynMax tarafından takip edilen verilere göre konvoyda dört gemi yer aldı.

Uydu görüntülerinde Rus Ro-Ro yük gemisi Sparta ile donanmaya ait ikmal tankeri Akademik Pashin’in 8 Eylül’de Tartus Limanı’na yanaştığı görüldü.

Rus tankeri General Skobelev ise liman açıklarında bekledi.

SynMax, konvoydaki dördüncü geminin Rus Donanması’na ait Udaloy sınıfı destroyer Admiral Levchenko olduğunu belirledi.

MÜHİMMAT TAŞINDIĞI İDDİASI

Suriyeli bir askeri kaynak ile operasyona ilişkin bilgi sahibi Rus-Suriyeli bir iş insanı, Sparta’nın Tartus’ta çeşitli askeri malzemeler indirdiğini öne sürdü.

Kaynaklara göre sevkiyatın içerisinde Hmeymim ve Tartus’taki tesislere gönderilmek üzere mühimmat da bulunuyordu.

Reuters ise sevkiyatın içeriğini ve malzemelerin nihai olarak hangi birimlere teslim edildiğini bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

Konvoyun dikkat çeken bir başka özelliği ise gemilerin Akdeniz’e girdikten sonra konum sinyallerini kapatması oldu.

Gemiler, Cebelitarık Boğazı’nı geçtikten kısa süre sonra otomatik tanımlama sistemi üzerinden yayın yaptıkları sinyalleri durdurdu.

Buna rağmen Reuters, uydu görüntülerini kullanarak konvoyu Akdeniz boyunca takip etti ve gemilerin Suriye kıyılarına ulaştığını doğruladı.

Sparta’nın uzun süredir Rusya’nın Suriye’deki askeri lojistik operasyonlarında kullanıldığı ve ABD yaptırımları altında bulunduğu belirtiliyor.

General Skobelev de Rus petrolünün taşınmasındaki rolü nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına tabi gemiler arasında yer alıyor.

ESAD SONRASI 18 AYLIK PAZARLIK

Moskova ile Şam arasındaki yeni anlaşma, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Aralık 2024’te devrilmesinin ardından yaklaşık 18 ay süren görüşmeler sonucunda imzalandı.

Esad yönetimi, Rusya’nın bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyordu.

Yeni Suriye yönetimiyle varılan anlaşma ve ardından gerçekleştirilen sevkiyat ise Moskova’nın yönetim değişikliğine rağmen Tartus ve Hmeymim’deki askeri varlığını tamamen terk etmeye niyetli olmadığını gösteren en somut işaretlerden biri oldu.