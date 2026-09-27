Rusya’dan Filistin çıkışı: Devletin kurulması için zaman geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, New York kentinde düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Lavrov, Batı'nın eylemlerine değinerek, "Azınlıkta olan Batı, diğer ülkelere kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor. Batı, sıklıkla kaba kuvvete başvuruyor, öngörülemez ve maceracı bir şekilde hareket ediyor, ortak gezegenimizde yaşayan milyonlarca, hatta milyarlarca insanın hayatını ve refahını tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin yılın başında Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğunu anımsatan Lavrov, Venezuela lideri ve eşinin bir an önce serbest bırakılması ve gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.

ABD ile İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesinin öldürüldüğünü hatırlatan Lavrov, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Lavrov, İran'a yönelik saldırılarda sivil altyapıların yanı sıra barışçıl nükleer tesislerin de hedef alınmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda zaman zaman silahlı çatışmalar yaşandığını dile getiren Lavrov, bunun denizdeki seyrüsefer güvenliği ve ticarete zarar verdiğinin altını çizdi.

Mevcut krizin Arap ülkeleri ile İran arasındaki ilişkilerde güvenin sağlanmasıyla çözülebileceğini belirten Lavrov, Rusya'nın diğer ülkelerle birlikte bu bölgedeki durumun istikarara kavuşturulmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Küba'nın ABD'nin baskısına maruz kaldığını söyleyen Lavrov, bu ülkedeki insani durumun düzeltilmesine yönelik acilen önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Küba halkı ve yönetimiyle dayanışma içindeyiz. Özgürlük Adası'na yönelik abluka ve Küba ile ticarete yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasına, ülkenin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılmasına çağırıyoruz" dedi.

Batı'nın çifte standart uyguladığını ve her yerde durumu istikrarsızlaştırdığını vurgulayan Lavrov, Sırbistan'a Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda baskı kurulduğunu söyledi.

Sergey Lavrov, Filistin meselesine değinerek şöyle konuştu:

"Filistin Devleti'nin BM kararları doğrultusunda kurulması için zaman geldi. BMGK, ABD'nin Gazze Şeridi ile ilgili barış planını onayladı. Ancak orada barış sağlanmadı. Orada halen yaşlılar, kadınlar ve çocuklar ölüyor, insani durum ise kritik. İsrail’in yerleşim faaliyetlerini genişlettiği Batı Şeria’daki durum da kötüleşiyor. Bu böyle devam ederse, Filistin Devleti kurulamayacak, çünkü devlet için ortada yer kalmayacak. Bu durumda, İsrail’in güvenliği sürekli tehdit altında olacak."

BM'nin Orta Doğu'daki durumun olumsuz gidişatının durdurulmasına yönelik acilen adımlar atması gerektiğini vurgulayan Lavrov, bunun Lübnan, Suriye, Yemen, Irak, Sudan, Somali ve diğer Afrika ülkeleri için de geçerli olduğunu söyledi.

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, şunları kaydetti:

"Avrupa, barışçıl çözümü ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi dahil birçok ülkenin önem verdiği müzakere sürecini engellemek için elinden geleni yapıyor. Batı, Ukrayna yönetimine silah sağlıyor, insansız hava araçları (İHA) ve füzeleri siviller ile sivil altyapıya yöneltme konusunda yardımcı oluyor. Batı’da Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma hayalleri kuruluyor. Ancak geçmişte birçok kez olduğu gibi bu hayaller, savaşı kışkırtanları stratejik bir çıkmaza sürükleyecek."

Ukrayna'da Rus dilinin yasak olduğuna dikkati çeken Lavrov, bunun BM Şartı'na ayrkırı olduğunu vurgulayarak, "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyonumuzun hedeflerine ulaşılacak, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler ortadan kaldırılacak, barışçıl yaşam yeniden tesis edilecek. Bu, her türlü koşula rağmen gerçekleşecek" dedi.

NATO'nun eylemlerini eleştiren Lavrov, "NATO, kendi sorumluluk alanının dışında, Güneydoğu Asya ve Kuzeydoğu Asya'da yıkıcı etkisini yaymaya çalışıyor" diye konuştu.

Lavrov, BMGK'de reforma ilişkin ise "BMGK'nin reformu, Batı ülkelerine, özellikle de askerileşme yoluna giren Almanya ve Japonya’ya ilave koltukların verilmesini öngöremez. Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın temsilinin artırılmasından yanayız. Brezilya ve Hindistan’ın daimi üyeliklerini destekliyor, Afrika kıtasının çıkarlarının gözetilmesini savunuyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi karşısında BM’ye özel bir sorumluluk düştüğünü söyledi.