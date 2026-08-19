Rusya’dan hava savunmasında yeni hamle: Pantsir’e hipersonik füze

Rostec'ten yapılan açıklamada, Pantsir-S hava savunma füze ve top sistemleri ile sabit konuşlu Pantsir-SMD sistemlerinden oluşan yeni bir partinin Rusya Savunma Bakanlığına teslim edildiği belirtildi.

Sistemlerin gerekli testlerden geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, Pantsir sistemlerinin, görev türüne bağlı olarak standart güdümlü uçaksavar füzeleri ile hipersonik füzeleri birlikte kullanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, mobil Pantsir-S sisteminin uçak, helikopter, seyir füzesi ve hassas güdümlü silahlara karşı askeri, idari ve sanayi tesislerini korumak amacıyla üretildiği belirtildi.

Sabit konuşlu Pantsir-SMD sisteminin ise özellikle insansız hava araçlarının da kullanıldığı yoğun saldırılara karşı tesislerin korunması için geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, Pantsir-SMD'de top silahı bulunmadığı, kısa menzilli küçük boyutlu füzelerle donatılması halinde mühimmat kapasitesinin 48 füzeye kadar çıkabildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığına teslim edilen sistemlerin sayısına veya maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.