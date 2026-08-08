Rusya'dan Kiev'de sert misilleme: Savaş başlığı üreten tesis hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de bulunan 'Kiev-111' adlı sanayi tesisinin saldırıda hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, 'Fire Point' olarak da bilinen tesiste Flamingo füzeleri için bileşenler ve savaş başlıklarının üretildiğini ileri sürdü.

Bakanlığın açıklamasında, “Kiev kentinde Flamingo füzeleri için bileşenler ve savaş başlıkları üreten Kiev-111 (Fire Point) sanayi tesisi vuruldu. Tesiste ayrıca katı yakıtlı roket iticilerinin üretiminde kullanılan bileşenler depolanıyordu” ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kiev’de Ukrayna ordusuna petrol ürünleri sağladığını öne sürdüğü 'Grandterminal' yakıt deposunun da vurulduğunu duyurdu.

Rus tarafına göre tesiste her gün yakıt ikmali yapılan tankerler, Ukrayna birliklerine destek sağlamak amacıyla ülkenin doğusuna gönderiliyordu.

KAYIPLAR

Moskova, son aylarda Kiev’e yönelik saldırılarını belirgin biçimde artırırken, özellikle önlenmesi daha güç olan balistik füzelerin kullanıldığı yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, başkentin kuzeydoğusundaki Brovary bölgesine düzenlenen saldırılarda biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tkaçenko, saldırılar sırasında düşen enkaz parçalarının ev ve araçlarda hasara yol açtığını, konut olarak kullanılmayan bir binada da yangın çıktığını belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi ise saldırının ardından alevler içinde kalan ve ağır hasar gören bir binanın görüntülerini yayımladı. Açıklamaya göre Buhayivka köyündeki saldırıda iki katlı bir ev ile iki araç kullanılamaz hale gelirken, bir depoda yangın çıktı.

AFP muhabiri Kiev’de onlarca patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri kuzey yönünden 'balistik silah kullanılma tehlikesi' bulunduğu uyarısında bulundu.

Kiev Askeri İdaresi de gece boyunca başkente yönelik saldırılarda dört kişinin yaralandığını açıkladı.

"500 İHA İMHA EDİLDİ"

Çatışmalar Rusya topraklarında da yoğunlaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi sabahı Kırım’ın yanı sıra Bryansk, Kaluga, Kursk, Oryol ve Tula bölgeleri ile Moskova ve çevresinde, ayrıca Azak Denizi üzerinde toplam 83 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, gece saatlerinde ise Rus hava savunma sistemlerinin 397 Ukrayna İHA’sını etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Açıklamaya göre İHA’lar Krasnodar, Kırım, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tambov ve Tula bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde düşürüldü.

Böylece Rusya’nın açıklamalarına göre gece ve sabah saatlerinde imha edilen Ukrayna İHA’larının toplam sayısı 480’e ulaştı.

PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

Rus yerel makamları, Ukrayna’ya ait İHA’ların Krasnodar bölgesindeki İlsky Petrol Rafinerisi’ne saldırdığını açıkladı. Saldırının ardından tesiste yangın çıkarken beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrı bir saldırıda ise Ukrayna İHA’larının Rusya’nın Samara bölgesindeki bir sanayi tesisini hedef aldığı belirtildi. Bölge valisi saldırıyı doğrularken, hedef alınan tesisin niteliğine ilişkin ayrıntı vermedi.