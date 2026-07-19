Rusya’dan Kiev’e balistik füze yağmuru: Ölü ve yaralılar var

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e savaşın başlangıcından bu yana düzenlenen en yoğun balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna ordusuna göre saldırıda farklı türlerde 41 füze ile 125 insansız hava aracı kullanıldı.

Kent genelinde art arda şiddetli patlamalar meydana gelirken Kiev’in birçok bölgesindeki konutlar ve altyapı tesisleri hasar gördü.

ENKAZ ALTINDA ARAMA ÇALIŞMASI

Kiev’in batısında saldırıların hedefi olan bölgelerde acil durum ekipleri, yıkılan ve yanan binalarda arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, dumanların yükseldiği enkazda kayıp kişileri ararken vurulan apartmanlarda çıkan yangınlara da müdahale etti.

Kent merkezine yakın bir bölgede, daha önce de birçok kez hedef alınan metro istasyonunun yanındaki yer altı yaya geçidi saldırının etkisiyle çöktü.

Geçidin bulunduğu alanda büyük bir moloz yığını oluşurken çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar meydana geldi.

Ukrayna ordusu, ağırlıklı olarak Kiev’i hedef alan saldırıda 18 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya tarafından gönderilen 125 insansız hava aracından 108’inin de hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Rus güçlerinin son haftalarda Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine yönelik balistik füze saldırılarını artırdığına dikkat çekildi.

HAVA SAVUNMASINDA KRİTİK EKSİKLİK

Saldırılar, Ukrayna’nın ABD yapımı hava savunma sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan önleyici füzeler konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde gerçekleşti.

Rusya’nın kapsamlı işgalinin beşinci yılında saldırılarını yoğunlaştırması, Kiev yönetiminin Batılı müttefikleri üzerindeki hava savunma sistemi sevkiyatlarını hızlandırma baskısını artırdı.

Zelenski, geçen hafta ABD ile Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin üretim lisansları konusunda siyasi anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Üretimin yıl sonuna kadar başlamasını umduklarını belirten Zelenski, “Balistik füzelere karşı korunma şu anda değişmeyen ve en önemli önceliğimizdir. Her gün önleyici füzelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.