Rusya’dan Kiev ve Odessa’ya saldırı: Askeri tesisler hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Odessa, Poltava ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki askeri ve sanayi tesislerine yönelik kapsamlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın güneyindeki Odessa Limanı’nda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisinin saldırı dronlarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu sabah Odessa Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi saldırı İHA’larıyla hedef alındı” ifadelerine yer verildi.

KRİTİK TESİS VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki saldırıların hedefleri arasında karadan fırlatılan Flamingo füzeleri için parça üreten tesislerin bulunduğunu bildirdi.

Bakanlığa göre Fire Point adlı sanayi tesisi; Flamingo füzeleri için bileşen, savaş başlığı ve katı yakıtlı roket güçlendiricileri üretiyordu.

Ayrıca Ukr Defence Company bünyesindeki 'Kiev-111' tesisinin de vurulduğu belirtildi. Rusya, söz konusu tesiste saldırı dronlarının yanı sıra 'Khruşç' önleme dronları ile 'Harpiya' tipi hava hedeflerine karşı kullanılan dronların üretildiğini öne sürdü.

DİĞER HEDEFLER

Saldırılarda Poltava bölgesindeki Kremençuk Petrol Rafinerisi de hedef alındı. Moskova, daha önceki saldırılardan kurtulan depolama tesislerinin yurt dışından gelen yakıt ve madeni yağların taşınması ve dağıtımında kullanılmaya devam ettiğini savundu.

Dnipropetrovsk bölgesindeki Kriviy Rih kentinde ise silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan çelik ürünleri imal ettiği belirtilen metalürji tesisinin bazı bölümlerinin vurulduğu açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarındaki bu iddialar Ukrayna tarafından henüz doğrulanmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca pazar gecesi Rusya toprakları ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde toplam 822 Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı.