Rusya’dan NATO’ya Kaliningrad uyarısı: 'Ablukaya alınırsa karar alma merkezlerini vururuz'

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nin Telegram hesabından dün yapılan Kaliningrad uyarısının ardından bugün de Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından uyarı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "Avrupa'daki siyasi kulislerde Rusya'nın bir şekilde Avrupa'da işgallere başlamayı planladığı, Avrupa ülkelerine yönelik sözde hibrit kampanyalarını artıracağı ya da ikisini birden yapacağı yönünde bol miktarda konuşma yapılıyor" ifadesi kullanıldı.

"Rus tehdidi" ifadesinin bir slogan olarak Batı basınında her gün kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Hedefleri çok açık. Yüksek savunma harcamalarını meşrulaştırmak, Avrupa'nın silahlanması, Kiev rejimine daha fazla finansal, askeri ve siyasi desteği artırmak" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın "Rus saldırganlığına karşı siper" olarak nitelendirildiği kaydedilerek, "Mevcut Avrupa hükümetleri, sözde Rus saldırganlığının kurbanı olduklarına ve muhtemel bir Rus işgalinin muhatabı olduklarına herkesin inanmasını istiyor. Bu iddiayı hiçbir şekilde destekleyemezler" ifadesine yer verildi.

Moskova'nın hiçbir şekilde Avrupa'yla gerginlik planı, sebebi ve motivasyonu bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun Rusya'nın batısında artan NATO ve Avrupa Birliği askeri faaliyetleri karşısında itidal sinyali olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, özellikle Polonya, Baltık ülkeleri, Norveç ve Finlandiya'da artan NATO askeri varlığı, bölgeye Fransız nükleer silahlarının yerleştirilmesi planı ve Litvanya-Polonya-Fransa ortak tatbikatına değinilerek, tatbikatın Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'ı hedef aldığı öne sürüldü.

Bu durumun Rusya için büyük bir endişe kaynağı olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sorumsuz ve öngörüsüz Avrupa siyasi eliti tehlikeli bir oyun oynuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yakın zamanda dediği gibi eğer Batı bize saldırırsa karşılık veririz ve bu tamamen farklı, çok daha kısa sürecek bir savaş olur. Hiç şüphe olmamalı ki Rusya, NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye çalışması halinde, topraklarını savunmak için nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm cephaneliğini kullanmaya hazır olacaktır."

Açıklamada, böyle bir senaryo karşısında silahlı çatışma riskinin yüksek olduğu uyarısı yapılarak, şöyle devam edildi:

"Rusya'nın çatışmanın daha ilk aşamasında ittifak ülkelerindeki karar alma merkezlerine karşı önleyici saldırılar düzenleme ihtimali bulunmaktadır. Bu son derece ciddi bir meseledir ve Avrupa tarafından da ciddiyetle ele alınmalıdır."

Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin Telegram hesabından dün paylaşılan açıklamada Kaliningrad'ın ablukaya alınabileceğine yönelik bir makaleye işaret edilerek, Rusya topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri eyleminin, "nükleer silahlar dahil Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacağı" uyarısı yapılmıştı.

KALİNİNGRAD

Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde, Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad, önemli bir jeostratejik nokta olarak gündemde yer alıyor.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle eksklavların stratejik durumu tekrar tartışma konusu oldu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın kuzeyindeki Braniewo kentinin kuzeyinde Kaliningrad bölgesinden uçuş gerçekleştiren Mi-8 tipi helikopterin, yerel saatle 11.08'de Polonya hava sahasına yaklaşık 300 metre girdiği ve burada 42 saniye kaldığı belirtildi.

Helikopterin Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad'dan kalktığı iddiası, bölgeyi yeniden gündeme getirdi.

Eksklav kavramı, uluslararası ilişkilerde bir devletin ana topraklarından coğrafi olarak bağlantısı kesilmiş yerleri tanımlamak için kullanılıyor.

"Ana topraktan kopuk ülke parçası" olarak da nitelendirilen eksklav topraklar, eskiden ana devletle kopukluk nedeniyle dezavantajlı durumlara neden olabilirken, bugün teknoloji ve ulaşımın gelişmesiyle sahip olan devlet için önemli jeopolitik avantajlar sağlıyor.

Modern uzun menzilli füze, hava savunma ve İHA sistemleri stratejik konumdaki eksklavların askeri önemini artırabiliyor.

Bu bağlamda, Rusya'nın eksklavı olan Kaliningrad bölgesinin, olası Moskova-Batı çatışmasında Avrupa ülkeleri için risk teşkil edebileceği belirtiliyor.