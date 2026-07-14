Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı: Sert bir mesaj vermesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı Türkiye’ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Boru Hattı’nın altyapısını ve Karadeniz’deki ticari gemileri hedef almakla suçladı.

Çad Dışişleri Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul ile Moskova’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Ankara’nın saldırı iddialarına kamuoyu önünde tepki göstermesini beklediklerini belirtti.

Lavrov, “Türk meslektaşlarımıza bu gelişmelere nasıl tepki vereceklerini sorduk. Bu olayları kamuoyu önünde değerlendirmelerini ve Kiev yönetimine sert, hoşnutsuzluklarını açıkça ortaya koyan bir mesaj vermelerini umuyoruz” dedi.

MAVİ AKIM'A SALDIRI SUÇLAMASI

Lavrov, Rus doğal gazının Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ulaştırıldığı Mavi Akım hattının altyapısının düzenli olarak saldırıların hedefi olduğunu savundu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 7 Temmuz akşamı Mavi Akım’ın tedarik zincirinde bulunan Krasnodarskaya Kompresör İstasyonu’nun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıklamıştı.

Şirket, saldırının Türkiye’ye kesintisiz doğal gaz sevkiyatını durdurmayı amaçladığını ileri sürmüş ancak alınan önlemler sayesinde gaz akışında kesinti yaşanmadığını bildirmişti. İstasyondaki hasarın giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.

Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin Rusya’nın açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

'KARADENİZ'DEKİ GEMİLER TEHDİT ALTINDA'

Lavrov, enerji altyapısının yanı sıra Karadeniz’de faaliyet gösteren sivil ve ticari gemilerin de tehdit altında olduğunu öne sürdü.

Rus Bakan, Türk basınında 13 Temmuz’da yayımlanan haberlere dayanarak, Türkiye’ye yük taşıyan gemi ve tankerlere insansız deniz araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini savundu.

Moskova’nın bu olaylarla ilgili Ankara’dan değerlendirme istediğini belirten Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna’ya saldırıların kabul edilemez olduğunu açık biçimde iletmesini beklediklerini söyledi.

Mavi Akım ve TürkAkım hatlarının güvenliği, mart ayında Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında yapılan görüşmede de gündeme gelmişti. Rusya, daha önce de Ukrayna’yı Türkiye ve Avrupa’ya gaz taşıyan enerji altyapısını hedef almakla suçlamıştı.