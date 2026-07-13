Rusya’dan Ukrayna’nın kritik limanına ağır saldırı: Yakıt depoları ve mühimmat tesisi hedefte

Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Odesa bölgesinde bulunan Çornomorsk Limanı’na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Ukrayna ordusuna ait askeri yüklerin boşaltılması için kullanıldığını savunduğu liman altyapısının hedef alındığını bildirdi. Bakanlık, yakıt depoları, bir mühimmat deposu, iki feribot ve bir konteyner gemisinin de vurulduğunu öne sürdü.

Ukrayna’nın önde gelen tarım şirketlerinden Kernel Holding, 10-12 Temmuz gecelerinde düzenlenen Rus füze ve İHA saldırılarında Çornomorsk’taki varlıklarının ciddi hasar gördüğünü açıkladı.

Şirket, hasarın boyutunun belirlenmesi ve güvenlik koşullarının değerlendirilmesi amacıyla limandaki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Kernel’in Çornomorsk’taki tahıl depolama ve yükleme altyapısı, daha önce de Rus saldırılarının hedefi olmuştu. Şirketin limandaki tesislerinden bazıları haziran ayında düzenlenen saldırılarda zarar görmüş ve operasyonlarda aksama yaşanmıştı.

Rusya’nın saldırıya ilişkin açıklamasının ardından Ukraynalı yetkililerden ilk aşamada resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Moskova’nın hedeflerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiası da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

KARADENİZ LİMANLARI HEDEFTE

Odesa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanları, Ukrayna’nın tahıl, bitkisel yağ ve diğer ürünlerin ihracatında kritik öneme sahip bulunuyor.

Rusya, savaş boyunca Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki limanlarını ve deniz ticareti altyapısını birçok kez hedef aldı. Saldırılar, Ukrayna’nın ihracat kapasitesini düşürürken küresel tahıl ve gıda sevkıyatlarına ilişkin endişeleri de artırdı.

Çornomorsk’a yönelik saldırı, Ukrayna’nın son haftalarda Rusya’daki petrol rafinerileri, limanlar ve yakıt taşıyan tankerleri hedef alan operasyonlarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Ukrayna’nın saldırıları Rusya’nın bazı bölgelerinde yakıt sıkıntısını ağırlaştırırken Moskova, Kiev’in enerji ve lojistik altyapısına yönelik saldırılara daha sert karşılık vereceği mesajını vermişti.

Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta tarafların liman, enerji ve ulaştırma altyapısını hedef alan saldırıları, çatışmaların cephe hattının çok ötesine yayıldığını gösteriyor.