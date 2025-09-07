Rusya’dan Ukrayna’ya savaşın en büyük hava saldırısı: Hükümet binası hedef oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği en büyük hava saldırısında başkent Kiev’deki hükümet binasının çatısı ve üst katları vuruldu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, Telegram’dan yaptığı açıklamada, “İlk kez hükümet binası bir düşman saldırısında zarar gördü. Çatı ve üst katlar hasar aldı. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyor” dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca ülkeye 805 insansız hava aracı (İHA) ve 13 füze fırlattığını, savunma birliklerinin 751 dron ile 4 füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

Bu sayı, 2022’de başlayan işgalden bu yana Rusya’nın gerçekleştirdiği en yoğun dron saldırısı olarak kayda geçti.

SİVİL KAYIPLAR

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Darnytskyi bölgesinde dört katlı bir apartmanda göçük altında kalan bir bebek ve genç bir kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kentin doğusunda yer alan bölgede ayrıca 18 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise bir yaşlı kadının sığınakta hayatını kaybettiğini, yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğunu açıkladı.

Darnytskyi’de dört katlı bir apartmanda yangın çıkarken, binanın iki katı ağır hasar aldı. Batıdaki Sviatoshynskyi bölgesinde dokuz katlı bir binanın bazı katları yıkıldı.

Düşen dron parçaları 16 katlı bir apartman ile iki ayrı dokuz katlı binada yangına yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bazı apartmanların cephesinin çöktüğü, katların kısmen yıkıldığı görüldü.

DİĞER BÖLGELER DE HEDEF ALINDI

Merkezdeki Kremenchuk kentinde çok sayıda patlama meydana geldi; elektrik kesintileri yaşandı ve Dinyeper Nehri üzerindeki köprü hasar gördü.

Kryvyi Rih’te ulaşım ve kentsel altyapı hedef alındı, ancak can kaybı yaşanmadı. Güneydeki Odesa’da ise sivil altyapı ve apartmanlar vuruldu, birçok binada yangın çıktı.

Başbakan Svyrydenko, “Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri gelmeyecek. Düşman, ülke genelinde halkımızı her gün terörize ediyor” sözleriyle uluslararası topluma çağrı yaptı.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tkaçenko ise Rusya’nın “bilinçli olarak sivilleri hedef aldığını” söyledi.

Ukrayna'nın batısına yönelik saldırı tehdidi üzerine Polonya ordusu, kendi ve müttefik hava kuvvetlerine ait uçakları alarma geçirdiğini duyurdu.