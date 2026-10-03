Rusya’dan yabancılara ve diplomatlara acil uyarı: 'Ukrayna'yı terk edin!'

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken yabancı ülke vatandaşları ve diplomatik misyonlara dikkat çeken yeni bir uyarıda bulundu.

Moskova, Kiev’de bulunan yabancılara kenti terk etmeleri çağrısı yaparken, Ukrayna’nın başkenti ve diğer kentlerdeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırıların süreceğini duyurdu.

Uyarı, Rus güçlerinin Kiev’de Dinyeper üzerindeki köprüleri hedef aldığı ve kent içi ulaşımda ciddi aksamaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Bakanlıktan 3 Ekim Cumartesi günü yapılan açıklamada, “Diplomatik misyon çalışanları da dahil olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarını Ukrayna’da bulunmamaları ve ülke topraklarına seyahat etmemeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca Kiev’de ve askeri tesislerin yakınlarında bulunulmaması istendi.

"SALDIRILAR SÜRECEK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus güçlerinin Kiev ve Ukrayna’nın diğer kentlerindeki askeri hedeflere yönelik “geniş çaplı misilleme saldırılarını” sürdüreceğini açıkladı.

Moskova, saldırıların Ukrayna güçlerinin Rusya’daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik gerçekleştirdiğini öne sürdüğü “terör eylemlerine” karşılık olduğunu savundu.

Bakanlık, uyarıyı dikkate almayanların karşılaşabilecekleri sonuçlardan kendilerinin sorumlu olacağını belirterek, “Olası olumsuz sonuçların tüm sorumluluğu bu uyarıyı görmezden gelenlere aittir” ifadelerini kullandı.

İLK UYARI DEĞİL

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce de yabancılara ve diplomatlara Kiev’den ayrılmaları, Ukrayna’ya seyahat etmemeleri ve ülkede bulunanların askeri ve idari tesislerden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre benzer bir uyarı 25 Mayıs 2026’da yayımlandı ve yabancı ülkelere diplomatik notalar gönderildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin de 27 Mayıs’ta diplomatik temsilcilere verilen brifing sırasında uyarıyı yineledi.

Moskova ayrıca ABD, İngiltere, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre’nin de vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat konusunda uyarılarda bulunduğuna dikkat çekti.

Buna karşın Kiev’de çok sayıda yabancı büyükelçilik faaliyetlerini sürdürüyor ve yabancı yetkililerin ülkeye ziyaretleri devam ediyor.

VURULAN HEDEFLER

Açıklama, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılarında en az altı kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği bir dönemde geldi. Saldırılarda Kiev’deki Kuzey Köprüsü de hasar gördü. Köprüde ulaşım durdurulurken kentte üçüncü gün üst üste trafik yoğunluğu yaşandı.

Son saldırıdan iki gün önce gerçekleştirilen Rus saldırıları sonucunda, Dinyeper Nehri üzerindeki Kiev’in altı köprüsünden üçünün tamamen veya kısmen ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kuzey Köprüsü’ne yönelik saldırının yol yüzeyine ve troleybüs hatlarına zarar verdiğini, bunun sonucunda köprüde trafiğin durdurulduğunu açıkladı.

SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada Kuzey Köprüsü’ne yönelik son saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı.

Bakanlık, köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için asker sevkiyatını ve askeri yüklerin lojistiğini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.