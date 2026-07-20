Rusya’dan yük gemisine füze saldırısı: 10 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna’nın güneyindeki Odesa Limanı yakınlarında mısır taşıyan bir yük gemisine düzenlenen füze saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi. Ukraynalı yetkililer, Gine-Bissau bayraklı Golden Leo adlı geminin Rusya tarafından üç seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Donanmasından yapılan açıklamaya göre saldırı, Golden Leo adlı yük gemisinin Odesa açıklarında seyrettiği sırada meydana geldi. Hindistan ve Suriye vatandaşlarından oluşan mürettebatın görev yaptığı gemiye üç seyir füzesi isabet etti.

Füzelerin gemide yangına yol açtığı, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Limanlar İdaresi, saldırıda gemideki dokuz mürettebat ile Ukraynalı bir kılavuz kaptanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gemide bulunan 17 mürettebattan sekizinin kurtarıldığı belirtildi. Saldırı, son haftalarda Karadeniz’de bir gemiye yönelik gerçekleştirilen en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu.

GEMİNİN SAHİBİ HİNDİSTAN MERKEZLİ ŞİRKET

Denizcilik verilerine göre Golden Leo’nun sahibi, Hindistan’ın Mumbai kentinde faaliyet gösteren Ocean Grace Shipping Ltd. olarak görünüyor. Geminin yönetimini üstlenen Friends Shipping Co SA ise olaya ilişkin açıklama talebine henüz yanıt vermedi.

Rusya ile Ukrayna, son haftalarda Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki saldırılarını artırdı. Taraflar, birbirlerinin enerji tesislerini, limanlarını ve ticari gemilerini hedef alıyor.

Ukrayna, Rus petrol tankerleri ve enerji altyapısına saldırılar düzenlerken Rusya da Ukrayna’nın derin su limanları ile yük gemilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odesa Limanı’ndaki yakıt depolarının da gece saatlerinde vurulduğunu açıkladı. Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, Rus saldırılarında temmuz ayı boyunca bölgede 28 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

TAHIL TİCARETİNDE KRİZ ENDİŞESİ

Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçıları arasında yer alan Rusya ve Ukrayna arasındaki deniz trafiğinin yeniden hedef hâline gelmesi, küresel gıda arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Ukrayna, son yıllarda dünya buğday ihracatının yaklaşık yüzde 6’sını, mısır ihracatının ise yüzde 11’ini gerçekleştiriyordu.

Rusya’nın füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından yaptığı tahıl ihracatı kapasitesinin yaklaşık üçte birini kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna’nın saldırıları ise dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya’yı, tahıl sevkıyatının yaklaşık dörtte birinin gerçekleştirildiği Azak Denizi’ndeki deniz trafiğini sınırlandırmaya zorladı.