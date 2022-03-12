Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO konusunda uyardı

12 Mart 2022 Cumartesi, 16:18

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İkinci Avrupa Departmanı'nın Direktörü Sergey Belyaev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada 'tarafsız' ülkelerin NATO'ya katılmasının askeri ve siyasi sonuçları olacağını hatırlattı.

Belyaev, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmamasının Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrar için "önemli bir faktör" olduğununun altını çizdi.

Yetkili, henüz verilecek spesifik karşılıkları konuşmak için erken olduğunu belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Avrupa'da gerilimi daha da yükselteceği gerekçesiyle yakın zamanda NATO'ya katılma girişiminde bulunma niyetleri olmadığını belirtmişti.