Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının 'sonuçları' olacağını belirtti, ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda bir açıklamada yapmadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İkinci Avrupa Departmanı'nın Direktörü Sergey Belyaev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada 'tarafsız' ülkelerin NATO'ya katılmasının askeri ve siyasi sonuçları olacağını hatırlattı.
Belyaev, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmamasının Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrar için "önemli bir faktör" olduğununun altını çizdi.
Yetkili, henüz verilecek spesifik karşılıkları konuşmak için erken olduğunu belirtti.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Avrupa'da gerilimi daha da yükselteceği gerekçesiyle yakın zamanda NATO'ya katılma girişiminde bulunma niyetleri olmadığını belirtmişti.
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