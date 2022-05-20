Rusya, Finlandiya'nın gazını kesecek
Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını bildirdi.
Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.
Açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.
Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.
Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz için kritik karar
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı